Команда Навального нашла у семьи заместителя Шойгу недвижимость на четыре миллиарда рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Семья заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова владеет имуществом на 4,3 миллиарда рублей, следует из расследования команды российского политика Алексея Навального.

По их данным, четверо совершеннолетних детей Цаликова через свои компании владеют земельными участками и офисными помещениями. Так, дочери замминистра Елизавета и Юлия, по данным Росреестра, владеют в Москве помещением в бизнес-центре за 132 миллиона рублей и рядом офисов общей стоимостью 85 миллионов рублей.

Сыновья Цаликова, Даниэль и Заур, утверждают авторы расследования, в 2021 году через свою компанию купили два земельных участка в Московской области по 260 миллионов рублей каждый, после чего один из них почти сразу продали. Также им принадлежат офисные помещения в Москве по 400 миллионов рублей.

Представители команды Навального подчеркнули, что дети Цаликова не имели легального дохода, позволяющего купить такую недвижимость, и обвинили заместителя министра в коррупции.

Как российский военный преступник украл 5 миллиардов Навальный LIVE

Команда Навального напомнила, что еще в 2019 году нашла у Руслана Цаликова земельный участок с домом в деревне Раздоры на Рублевке. Сейчас стоимость этого объекта, как утверждается, составляет 3,5 миллиарда рублей. В 2019 году команд Навального оценивала его стоимость в 950 миллионов рублей. Тогда в Минобороны РФ говорили, что оценка стоимости участка не соответствуют действительности.