ФБК нашел у заместителя Шойгу дачу за миллиард рублей. За десять лет он заработал в 13 раз меньше

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о дачах в деревне Раздоры на Рублевке, которыми, предположительно, владеют первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов и министр финансов Антон Силуанов.

По данным ФБК, Цаликов владеет участком земли площадью один гектар, на котором стоит дом площадью 1868 квадратных метров, а также арендует 2,2 гектара расположенного рядом леса. В декларации замминистра упомянуты оба участка таких размеров, но в двух выписках из Росреестра имена их владельцев засекречены. В ФБК оценили имущество Цаликова в 950 миллионов рублей.

Антон Силуанов владеет соседним участком в один гектар (упомянут в декларации), а также арендует участок леса, площадь которого не называется. На территории строится дом площадью 1500 квадратных метров. По оценке ФБК, недвижимость Силуанова стоит 1,25 миллиарда рублей.

Основатель ФБК Алексей Навальный утверждает, что оба чиновника не могли официально заработать на эту недвижимость. По его словам, замглавы Минобороны, состоящий на госслужбе с 1989 года, за последние 10 лет заработал около 74 миллионов рублей. Антон Силуанов за семь лет задекларировал 290 миллионов рублей.

Либералы VS Силовики. Рублёвские дачи министра и генерала Алексей Навальный