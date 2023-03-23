Война Триста девяносто третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 марта читайте здесь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки ВСУ отбили 83 атаки противника на восточном участке фронта.
- Противник нанес удар по Запорожью, где ракеты попали в многоэтажный дом. Также ВС РФ нанесли 48 авиационных ударов (в частности по объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях) и совершили 75 обстрелов из РСЗО.
- В одной из воинских частей в Южной Осетии с 1 по 10 марта контракт на службу в армии (предполагающий отправку в зону боевых действий) подписали более 50 российских срочников. Они были отправлены в оккупированный Мелитополь без должной подготовки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В отношении жителя Приморского края возбудили уголовное дело о госизмене. Его подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая, пишут Baza и Astra.
По версии следствия, в 2013 году мужчина (известна лишь его фамилия — Лукин) приехал в город Хэйхэ и был завербован там спецслужбами Китая, а в 2020 году вывез в КНР своего знакомого по фамилии Яценко, который обладал некими сведениями о российском военном потенциале и передал их Китаю.
В начале марта Astra сообщала об уголовном деле о госизмене в отношении жителя Приморского края по фамилии Яценко, который якобы передал иностранным спецслужбам данные о ядерном вооружении РФ, составляющие государственную тайну.
Сегодняшняя сводка британской военной разведки посвящена ситуации в Луганской области
- С начала марта на направлении Кременной и Сватово на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои.
- Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к Кременной, которая ранее находилась под непосредственной угрозой со стороны ВСУ. На некоторых участках российской армии удалось продвинуться на несколько километров.
- Скорее всего, ВС РФ стремятся вернуть себе город Купянск, так как это важный логистический узел.
- В оперативном плане намерения России на северо-востоке Луганской области, вероятно, остаются оборонительными. Российские командиры, предположительно, опасаются, что это один из участков, где Украина может предпринять контрнаступление.
Международный уголовный суд отреагировал на угрозы со стороны России после выдачи ордера на арест Путина
Ассамблея государств-участников Римского статута (надзорный орган Международного уголовного суда) прокоментировала угрозы и другие действия России после выдачи ордеров на арест из-за депортации украинских детей.
«Международный уголовный суд воплощает нашу коллективную приверженность борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. В качестве учреждения последней инстанции суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость», — говорится в заявлении.
17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В Кремле решение МУС назвали «возмутительным», при этом отметив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал МУС «международно-правовым импотентом». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.
«Она думала, что у нее ребенок-инвалид и не посадят, а с хера ли не посадят?» Приемного сына арестованной активистки из Бурятии отказались отпустить к ней на суд
Правозащитница Надежда Низовкина выложила на ютьюбе аудиозапись, которую, как она утверждает, сделал 16-летний Владимир Алалыкин — приемный сын ее подруги, бурятской активистки Натальи Филоновой, которая находится под арестом по делу о «нападении» на полицейских.
Филонова осенью 2022 года участвовала в митингах против мобилизации. Против активистки возбудили уголовное дело о «нападении» на полицейских. По версии следствия, после задержания на одном из митингов она якобы ударила одного из полицейских шариковой ручкой, а второго — рукой. Сейчас Филонова под арестом, а ее приемного сына забрали от родственников и отправили в детский дом.
На записи, которую опубликовала Низовкина, как утверждается, попал разговор подростка с директором детского дома, где он сейчас находится. Алалыкин просит отпустить его на суд к Филоновой, но получает отказ.
«Твоя Низовкина не догоняет, что ты сердечник. На хрена она тебе это все говорит и доводит до стрессовой ситуации. Тебя используют по-черному. Прежде чем предпринимать какие-то действия, она [Филонова] должна понимать, что принесет вред в первую очередь тебе, а не себе. Она думала, что у нее ребенок-инвалид и не посадят, а с хера ли не посадят?» — говорит собеседник Алалыкина.
Издание «Люди Байкала» связалось с Олегом Цыремпиловым, директором центра «Звездный», где сейчас находится Алалыкин. Тот заявил, что подросток не отпрашивался у него в суд.
Российские онлайн-кинотеатры потеряли до половины контента крупнейших западных киностудий
Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в полтора-два раза, подсчитало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по просьбе РБК.
Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у «Кинопоиска» — с почти двух тысяч единиц до чуть менее чем одной тысячи. На платформе Wink количество фильмов и сериалов голливудских студий снизилось с 2,3 тысячи до 1,2 тысячи.
Из изученных TelecomDaily онлайн-кинотеатров меньше всего уход западных киностудий сказался на Okko: количество голливудского контента на этой платформе сократилось на треть, примерно с трех тысяч единиц до двух тысяч.
Число погибших в результате вчерашней атаки на город Ржищев в Киевской области возросло до девяти человек. Поисковая операция завершена, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ночь на 22 марта войска России нанесли массированный удар по территориям Украины с помощью иранских дронов, сообщал Генштаб ВСУ. В Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях сработали системы ПВО. По информации Генштаба ВСУ, удалось уничтожить 16 из 21 запущенных дронов.
В Ржищеве в результате атаки были повреждены учебный корпус лицея и два здания общежитий. Вечером 22 марта сообщалось, что под завалами нашли тела восьми погибших.
Власти Чехии продлили запрет на выдачу виз и разрешений на временное проживание для граждан России и Беларуси еще на год, до марта 2024 года.
Одновременно запрет будет ужесточен — теперь он будет касаться в том числе россиян и белорусов, которые также имеют гражданство какой-либо другой страны.
Чехия перестала выдавать визы гражданам России и Беларуси сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Позже этот запрет был продлен до марта 2023 года.
В Мелитополе — городе, который Россия объявила центром аннексированной части Запорожской области — сработало взрывное устройство. По словам представителя оккупационной администрации региона Владимира Рогова, в результате пострадал сотрудник полиции.
Он получил минно-взрывную травму ноги и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, заявил Рогов. Произошедший взрыв он назвал терактом и «элементом запугивания».
Жилые дома, поврежденные при вчерашнем ударе по Запорожью
По последним данным, в результате удара один человек погиб, 34 пострадали. Из них 29, в том числе три ребенка, были госпитализированы.
Западу необходимо готовиться к оказанию военной помощи Украине в течение длительного времени и в промышленных масштабах, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну», — заявил Столтенберг, добавив, что Россия наращивает собственное военно-промышленное производство и «обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея», чтобы получить больше оружия.
Западные страны должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для военной техники. «Речь идет о промышленных мощностях для оказания поддержки», — уточнил генсек НАТО.
Ранее на этой неделе страны ЕС согласовали поставку Украине миллиона артиллерийских боеприпасов.
Власти США не поставляют Украине снаряды с обедненным ураном, которые Киеву пообещала Великобритания. Но Россия преувеличивает угрозу от применения таких боеприпасов, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, Москва использует эти снаряды в качестве «пугала». «Это широко распространенный тип боеприпасов, который используется десятилетиями из-за его бронебойных свойств», — сказал Кирби, добавив, что эти снаряды не радиоактивны и не относятся к ядерному оружию.
«Я думаю, что на самом деле Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки. Если Россия так обеспокоена за судьбу своих танков и танкистов, пусть просто переправит их обратно через границу и выведет из Украины», — отметил Кирби.
21 марта Великобритания сообщила, что отправит в Украину снаряды с обедненным ураном, которые могут быть использованы для поражения тяжелой техники. Владимир Путин сказал в ответ, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». После этого Лондон обвинил Путина в дезинформации.
Мы продолжаем вести онлайн о событиях вокруг войны России с Украиной. Сегодня 393-й день этого конфликта.