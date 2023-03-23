Война Триста девяносто третий день. Онлайн «Медузы»

В отношении жителя Приморского края возбудили уголовное дело о госизмене. Его подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая, пишут Baza и Astra.

По версии следствия, в 2013 году мужчина (известна лишь его фамилия — Лукин) приехал в город Хэйхэ и был завербован там спецслужбами Китая, а в 2020 году вывез в КНР своего знакомого по фамилии Яценко, который обладал некими сведениями о российском военном потенциале и передал их Китаю.

В начале марта Astra сообщала об уголовном деле о госизмене в отношении жителя Приморского края по фамилии Яценко, который якобы передал иностранным спецслужбам данные о ядерном вооружении РФ, составляющие государственную тайну.