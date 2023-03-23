США назвали «просто идиотом» российского летчика, из-за которого американский дрон упал в Черном море. Шойгу наградил пилота орденом Мужества

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал «нелепым» решение Минобороны России, которое вручило государственные награды летчикам истребителей Су-27, сопровождавшим американский беспилотник MQ-9 Reaper перед его крушением в Черном море.

«Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия. Это нелепо и оскорбительно», — заявил Кирби во время брифинга для журналистов.

Представитель Совета нацбезопасности заявил, что США не знают, намеренно или нет летчик протаранил дрон MQ-9, «но он это сделал». «Я не понимаю, почему они присудили награду за храбрость летчику, который, в худшем случае, злонамеренно подвергал себя и американскую собственность большому риску, а в лучшем — просто идиот», — добавил Кирби.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 марта наградил орденами Мужества летчиков самолетов Су-27, которые, по версии РФ, помешали дрону MQ-9 нарушить «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного после начала войны.

По версии США, беспилотник MQ-9 разбился после того, как 14 марта столкнулся с российским Су-27 в нейтральных водах над Черным морем. Судя по видео США, дрон упал, когда российский истребитель сбросил перед ним топливо. В Минобороны РФ утверждали, беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».

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