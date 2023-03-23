Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным соперником Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану для программы «Piers Morgan Uncensored».

«Я думаю, что он военный преступник», — говорит Десантис в интервью, фрагмент которого опубликовал Fox News.

Морган задал губернатору вопрос, что он думает о Путине. Десантис ответил, что, по его мнению, у российского президента «большие амбиции» и что он «враждебен» по отношению к США.

«Но то, что мы видели, показывает, что у него нет обычных возможностей реализовать своим амбиции. Он, по сути, бензоколонка с кучей ядерного оружия», — сказал губернатор.

Комментируя решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Путина, Десантис сказал, что, по его мнению, российский президент должен быть «привлечен к ответственности».

The New York Times отмечает, что на прошлой неделе Десантис в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону раскритиковал политику президента США Джо Байдена в отношении Украины. По его словам, у США есть много важных национальных интересов и «дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число». Путина он не упоминал.

Слова губернатора о «территориальном споре» раскритиковали в том числе некоторые члены Республиканской партии в Конгрессе, а также часть спонсоров партии. В этом заявлении нашли сходство с тем, что говорил экс-президент США Дональд Трамп, который утверждает, что мог бы достичь мирного соглашения, отдав России часть украинских территорий. Он также заявлял, что война в Украине не входит в число необходимых интересов США.

В интервью Пирсу Моргану Десантис утверждал, что его комментарий о «территориальном споре» был «неверно интерпретирован». Он отметил, что ему следовало высказаться яснее. Он назвал «очевидным», что Россия вторглась в Украину в 2022 года. Он также осудил аннексию Крыма в 2014 году.

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