«Я не вижу, чтобы мы взяли курс на победу» Politico — о том, как «администрация США разделилась» по вопросу о помощи Украине
Спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину между Киевом и Вашингтоном — главным союзником Украины — стало возникать все больше противоречий в вопросах целей войны и сроков окончания боевых действий. Об этом пишет издание Politico.
Как утверждают журналисты, в США уже нет былой поддержки долгосрочной помощи Украине, которая была в самом начале российского вторжения. Об этом, в частности, говорил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Глава комитета нижней палаты Конгресса по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что у администрации США нет четкой цели в войне в Украине.
«Может, они хотят затянуть конфликт? Так это ровно то, чего добивается Владимир Путин. Разве правильно давать украинцам достаточно [ресурсов], чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить? Я не вижу, чтобы мы взяли курс на победу. А если победа не цель, то что мы тогда вообще делаем?» — сказал Маккол.
Как пишет Politico, среди американских чиновников уже давно растет раздражение в связи с поставками оружия в Украину. Двое сотрудников Белого дома рассказали журналистам, что в администрации президента США понимают сложное положение Киева, однако некоторые сотрудники недовольны постоянными просьбами украинского руководства о помощи и «недостаточной благодарностью» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Конгрессмен Майкл Маккол отмечает, что американские чиновники разошлись во мнениях о том, какое оружие поставлять Украине. «Я действительно думаю, что администрация разделилась. Совет национальной безопасности разделился», — сказал он.
Еще одним поводом для разногласий, как пишет Politico, стала оборона Бахмута — украинского города, за который с лета 2022 года идут бои. Украинские военные считают, что оборона Бахмута позволит ВСУ истощить силы российской армии и выиграть время для подготовки резервов. В то же время США настаивают, что потери среди солдат и чрезмерный расход боеприпасов в конечном итоге скажутся на способности ВСУ перейти в наступление.
Politico также напоминает о недавней публикации The New York Times, согласно которой американская разведка полагает, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять некая «проукраинская группа». В статье отмечалось, что у разведки нет данных о причастности руководства Украины к произошедшему. Владимир Зеленский после публикации NYT подчеркивал, что Украина не имеет отношения к взрывам. Тем не менее, Politico обращает внимание на эту публикацию как на очередной пример возможных разногласий между Киевом и Вашингтоном.
Еще один повод для разногласий — отказ Пентагона передать Международному уголовному суду в Гааге сведения американской разведки, подтверждающие факты военных преступлений россиян в Украине. Как писала The New York Times, министерство обороны США опасается, что такое сотрудничество может создать прецедент, из-за которого в будущем суд сможет привлекать к ответственности американцев.
При этом многие эксперты не считают, что между США и Украиной спустя год полномасштабной войны появились серьезные противоречия. Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Мэгид сказала:
Я вижу небольшие расхождения во взглядах, но они существовали и до, и после масштабного февральского вторжения. Зеленский и раньше делал резкие замечания в адрес США, а Белый дом выражал с ним несогласие — публично и в частном порядке, — но это не изменило и не подорвало общую поддержку и партнерство США.