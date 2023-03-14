Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года Alex Wong / Getty Images

Спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину между Киевом и Вашингтоном — главным союзником Украины — стало возникать все больше противоречий в вопросах целей войны и сроков окончания боевых действий. Об этом пишет издание Politico.

Как утверждают журналисты, в США уже нет былой поддержки долгосрочной помощи Украине, которая была в самом начале российского вторжения. Об этом, в частности, говорил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Глава комитета нижней палаты Конгресса по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что у администрации США нет четкой цели в войне в Украине.

«Может, они хотят затянуть конфликт? Так это ровно то, чего добивается Владимир Путин. Разве правильно давать украинцам достаточно [ресурсов], чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить? Я не вижу, чтобы мы взяли курс на победу. А если победа не цель, то что мы тогда вообще делаем?» — сказал Маккол.

Как пишет Politico, среди американских чиновников уже давно растет раздражение в связи с поставками оружия в Украину. Двое сотрудников Белого дома рассказали журналистам, что в администрации президента США понимают сложное положение Киева, однако некоторые сотрудники недовольны постоянными просьбами украинского руководства о помощи и «недостаточной благодарностью» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Конгрессмен Майкл Маккол отмечает, что американские чиновники разошлись во мнениях о том, какое оружие поставлять Украине. «Я действительно думаю, что администрация разделилась. Совет национальной безопасности разделился», — сказал он.

О каком оружии речь?

Украина наконец-то (после долгих месяцев переговоров) получит западные танки — считается, что это может изменить ход войны. Так и будет? И чем ответит Кремль?

О каком оружии речь?

Украина наконец-то (после долгих месяцев переговоров) получит западные танки — считается, что это может изменить ход войны. Так и будет? И чем ответит Кремль?

Еще одним поводом для разногласий, как пишет Politico, стала оборона Бахмута — украинского города, за который с лета 2022 года идут бои. Украинские военные считают, что оборона Бахмута позволит ВСУ истощить силы российской армии и выиграть время для подготовки резервов. В то же время США настаивают, что потери среди солдат и чрезмерный расход боеприпасов в конечном итоге скажутся на способности ВСУ перейти в наступление.

Politico также напоминает о недавней публикации The New York Times, согласно которой американская разведка полагает, что за может стоять некая «проукраинская группа». В статье отмечалось, что у разведки нет данных о причастности руководства Украины к произошедшему. Владимир Зеленский после публикации NYT подчеркивал, что Украина не имеет отношения к взрывам. Тем не менее, Politico обращает внимание на эту публикацию как на очередной пример возможных разногласий между Киевом и Вашингтоном.

Еще один повод для разногласий — отказ Пентагона передать Международному уголовному суду в Гааге сведения американской разведки, подтверждающие факты военных преступлений россиян в Украине. Как писала The New York Times, министерство обороны США опасается, что такое сотрудничество может создать прецедент, из-за которого в будущем суд сможет привлекать к ответственности американцев.

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Пентагон выступил против американской помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине Ведомство опасается, что в будущем факт такого сотрудничества позволит привлекать к ответственности граждан США

Подробнее об этом

Пентагон выступил против американской помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине Ведомство опасается, что в будущем факт такого сотрудничества позволит привлекать к ответственности граждан США

При этом многие эксперты не считают, что между США и Украиной спустя год полномасштабной войны появились серьезные противоречия. Заместитель директора Евразийского центра Шелби Мэгид сказала:

Я вижу небольшие расхождения во взглядах, но они существовали и до, и после масштабного февральского вторжения. Зеленский и раньше делал резкие замечания в адрес США, а Белый дом выражал с ним несогласие — публично и в частном порядке, — но это не изменило и не подорвало общую поддержку и партнерство США.

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Что еще пишут американские журналисты о войне России с Украиной

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