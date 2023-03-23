Российские онлайн-кинотеатры потеряли до половины контента крупнейших западных киностудий. Больше других пострадал «Кинопоиск»

Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих за год сократилось в полтора-два раза, подсчитало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по просьбе РБК. Эксперты анализировали контент российских онлайн-кинотеатров по данным на 16 марта 2022 и 2023 годов.

Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у сервиса «Кинопоиск», принадлежащего «Яндексу». За год количество фильмов и сериалов от студий-мейджоров Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal на российском видеосервисе сократилось в два раза — с почти двух тысяч единиц до чуть менее чем одной тысячи наименований проектов.

На платформе Wink количество фильмов и сериалов западных студий снизилось с 2,3 тысячи до 1,2 тысячи.

Меньше всего уход западных киностудий сказался на Okko: количество голливудского контента на этой платформе сократилось на треть, примерно с трех тысяч единиц до двух тысяч.

Крупнейшие международные медиакомпании после начала полномасштабного вторжения России в Украину объявили об отмене проката своих фильмов в России и начали отзыв прав на свои фильмы у российских сервисов. Российские видеосервисы пытаются заменить европейские и американские фильмы на фильмы и сериалы из Южной Кореи, Турции, Индии и Китая.