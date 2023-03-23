В Венгрии заявили, что Путин не будет арестован по международному ордеру, если он приедет в страну

Власти Венгрии не арестуют президента РФ Владимира Путина по Международного уголовного суда (МУС), если тот приедет в страну, заявил Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, у Венгрии нет на это законных оснований, хотя страна подписала и ратифицировала , на основании которого работает МУС.

Гуйяш сослался на то, что Статут не встроен в венгерскую правовую систему. «Мы можем сослаться на венгерское законодательство и, основываясь на нем, не можем арестовать российского президента, поскольку статут МУС не был обнародован в Венгрии», — пояснил представитель канцелярии.

Также он заявил, что правительство Венгрии «не сформировало позицию» по вопросу о решении МУС в отношении Путина.

Bloomberg сообщал, что Венгрия заблокировала совместное заявление Евросоюза о международном ордере на арест Владимира Путина. В итоге из-за отказа Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил отдельное заявление о том, что ЕС принял к сведению решение Международного уголовного суда.

В правительстве Венгрии объяснили, что представитель страны выступил против резолюции, которую глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хотел выпустить от имени всех стран-членов ЕС. Власти Венгрии сочли, что Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех стран-членов союза.

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