Венгрия заблокировала совместное заявление Евросоюза о международном ордере на арест Путина

Власти Венгрии заблокировали совместное заявление Европейского союза о том, что выдан международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина из-за предполагаемых преступлений в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Из-за отказа Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил отдельное заявление, что ЕС принял к сведению решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордере на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами», — говорилось в заявлении Борреля.

Министры юстиции стран ЕС 20 марта выпустили заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, но Венгрия этот документ не подписала.

Позиция Венгрии относительно выдачи ордера на арест Путина может быть высказана на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта, пишет Bloomberg.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его заподозрили в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В Кремле говорили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там «будут безопасные условия».

The New York Times писала со ссылкой на источники, что Международный уголовный суд откроет два дела против российских официальных лиц из-за вторжения в Украину: одно — из-за депортации украинских детей, второе — из-за намеренных ударов по гражданской инфраструктуре. О возбуждении второго дела официально не сообщалось.

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