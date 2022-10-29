МВД объявило в розыск сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина

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МВД объявило в федеральный розыск основателя проекта «Диссернет» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина. На это обратила внимание .

Заякин был задержан в Москве в конце августа по делу о финансировании «экстремистской деятельности», возбужденного из-за перевода тысячи рублей структурам оппозиционера Алексея Навального. "Медиазона" писала, что это первое подобное дело в России.

Заякину назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил ему выходить из дома с восьми часов вечера до восьми утра, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом. Об отъезде Заякина из России не сообщалось.

"Медиазона" писала со ссылкой на материалы уголовного дела, что полиция узнала имена еще пяти человек, которые жертвовали деньги соратникам Навального в тот же день, что и Заякин. Издание предполагало, что их всех вычислили из-за сбоя платежной системы Stripe.

Подробнее о деле против Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело

Подробнее о деле против Заякина

Задержан сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин Его обвиняют в финансировании «экстремистской деятельности» из-за перевода тысячи рублей ФБК. Это первое такое дело