«Медиазона»: полиция могла узнать, что сооснователь «Диссернета» перевел деньги команде Навального, из-за сбоя платежной системы Stripe

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Полиция могла возбудить уголовное дело в отношении сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина о финансировании из-за сбоя платежной системы Stripe. Об этом сообщает , опираясь на материалы уголовного дела.

Согласно постановлению о возбуждении дела, 5 августа 2021 года Заякин перевел 1000 рублей «в адрес: WORLD.FBK.IN в банке Wells Fargo bank в штате Нью-Йорк». Это произошло на следующий день после того, как в России вступило в силу решение, по которому ФБК объявили экстремистской организацией.

Тогда же сторонники Навального объявили о перезапуске краудфандинга на новой платформе world.fbk.info. Они подчеркивали, что «полностью ушли от российской банковской системы» и что получатель денег не будет виден российским силовикам.

Несмотря на это, в первый же день сбора денег платежная система Stripe — как следует из публикации «Медиазоны», в результате сбоя — передала российским банкам назначение платежей некоторых пользователей. Об этом оперативно написал юрист , объявивший, что теперь «все незадачливые жертвователи будут вычислены и привлечены к ответственности за финансирование экстремизма». Команда Навального через несколько дней признала существование проблемы «в течение нескольких часов» 5 августа и заверила, что она была устранена.

Как пишет «Медиазона», в материалах есть справка МВД о том, что сторонники Навального собирают деньги на работу запрещенного ФБК через иностранное юридическое лицо — и что пятеро россиян, в том числе Андрей Заякин, 5 августа перечислили деньги этой организации. «Медиазона» связалась с тремя людьми, упомянутыми в справке; один из них бросил трубку, а двое сказали, что не знают об интересе силовиков.

Судя по материалам дела, Андрей Заякин оказался жертвой именно этой ошибки, так что силовикам оставалось только сделать запрос в Сбербанк и получить его данные. Сколько еще человек из восьми тысяч, которые, по словам , оформили пожертвование 5 августа, можно установить подобным образом, неизвестно — в деле Заякина упомянуты только пятеро, но их может оказаться и больше.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин был задержан в Москве в конце августа по делу о финансировании «экстремистской деятельности», возбужденного из-за перевода сторонникам Алексея Навального. Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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