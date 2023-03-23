Bloomberg: Пригожин планирует свернуть операции ЧВК Вагнера в Украине

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин намерен свернуть деятельность своей «частной армии» в Украине и снова сосредоточить внимание на Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, «знакомые с этим вопросом».

Bloomberg пишет, что силовики и политический истеблишмент рассматривают Пригожина как «растущую угрозу». Сейчас он «борется» с нехваткой людских ресурсов и боеприпасов после того, как ему «запретили» вербовать заключенных на войну в Украину, отмечает издание.

Из-за того, что ЧВК Вагнера так и не смогла захватить Бахмут после нескольких месяцев боев, высшее командование смогло «посеять сомнения» у президента России Владимира Путина в отношении «хваленой военной мощи» «вагнеровцев», говорят источники агентства, близкие к Кремлю и спецслужбам. По словам собеседников Bloomberg, вербовку заключенных в колониях в итоге передали Минобороны РФ. Они также утверждают, что независимость Пригожина «раздражала» Кремль.

Пока нет никаких признаков переброски наемников ЧВК Вагнера в Африку, пишет Bloomberg. Однако журналисты обратили внимание на объявление, размещенное в начале недели, о наборе в ЧВК, где соискателей приглашали на полгода отправиться в Украину и на 9-14 месяцев — в Африку. Где именно опубликована вакансия, в публикации не уточняется.

Сам Пригожин так прокомментировал публикацию Bloomberg: «Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины».

20 марта пресс-служба Пригожина опубликовала его письмо к министру обороны России Сергею Шойгу. В нем он написал, что «вагнеровцы» контролируют 70% Бахмута и продолжают наступление. Он утверждает, что «по имеющейся информации» в конце марта — начале апреля украинская армия планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые удары с целью отрезать отряды ЧВК от основной группировки российских войск. «Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК Вагнера от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для », — говорилось в письме.

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