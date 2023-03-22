Война Триста девяносто второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Россия атаковала Украину иранскими дронами в ночь на 22 марта.
- В Киевской области из-за атаки беспилотников погибли три человека, больше 20 пострадали.
- Радиостанции аннексированных Крыма и Севастополя сообщили об эвакуации. Власти РФ заявили, что эфир взломали.
США решили передать Украине не новейшие танки Abrams, а более старые модели. Таким образом, сообщает Associated Press, Украина сможет получить танки уже через 8-10 месяцев.
Изначально планировалось, что США передадут Украине 31 новейший M1A2 Abrams, но их производство и доставка заняли бы от года до двух лет. Более старая модель Abrams — M1A1 — уже есть в наличии у американских военных, и такие танки к концу 2023 года могут быть в Украине.
Кроме того, отметили источники агентства, украинским военным будет проще освоить и использовать M1A1 Abrams, чем более новую модель.
Источники CNN, которые также заявили о планах передать Украине более старые модели Abrams, обратили внимание на то, что у M1A2 цифровая система наведения, которая требует долгого обучения и сложного технического обслуживания.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил MSNBC, что в первоначальный план по поставкам Abrams планируют внести изменения, чтоб передать танки Украине «немного быстрее, чем ожидалось ранее».
Минобороны Великобритании обвинило Владимира Путина в том, что он распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
«Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать. Независимые исследования ученых, в том числе из Королевского общества, показали, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет низким», — заявили в Минобороны Великобритании.
Вечером 21 марта российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты, по предварительным данным, X-59, заявили власти Украины. Одна из ракет попала на территорию монастыря, повредив трехэтажное здание. Ранения получили три человека.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине рассказывает о контратаке украинских сил в районе Бахмута Донецкой области
- В последние дни украинские силы, по данным британской разведки, начали локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, должно ослабить давление на трассу Н-32, по которой идет снабжение и которая находится под обстрелом российских сил. Бои продолжаются вокруг центра Бахмута. По мнению Минобороны Великобритании, есть угроза, что украинские силы будут окружены с севера и юга.
- Есть реальная вероятность того, что российское наступление на Бахмут теряет импульс, который имели российские силы, «частично из-за того, что некоторые подразделения Минобороны РФ передислоцировали в другие сектора», утверждает британская разведка.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине.
Более 20 иранских дронов-убийц, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово «мир» в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары
Успех украинских сил на земле, в небе и в море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность.
Более 20 человек госпитализированы из-за атаки дронов в Киевской области, сообщил глава региональной полиции Андрей Небытов, пишет «РБК-Украина». По данным полиции, судьба еще пяти человек неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Киевской области погибли три человека, семь человек ранены.
Издание Readovka после начала войны резко стало «патриотическим». А его основатель пытался продавать Минобороны РФ зимние куртки. Фрагмент из расследования «Медузы»
«В марте 2022 года наша редакция буквально превратилась в секту», — говорит бывший сотрудник издания Readovka (она же «Ридовка»). Оно запустилось в Смоленской области в 2014 году, а позднее открыло и московскую редакцию. До войны «Ридовка» не считалась провластной, но после сменила тональность на «ультрапатриотическую» и резко набрала популярность. Сейчас у издания почти 1,7 миллиона подписчиков в телеграме.
Его основатель и главный редактор Алексей Костылев завязал связи с главой кремлевского АНО «Диалог», и «Ридовка» стала отрабатывать его военный «темник». Но на этом Костылев не остановился. На одном из совещаний в Минобороны он вызвался взять на себя часть поставок теплой одежды для военных. Ему, как говорит один из собеседников авторов расследования, поручили отправить тысячу зимних пуховиков в самопровозглашенные ЛНР и ДНР.
Костылев планировал завозить пуховики из Китая и нашивать на них военные знаки различия, рассказали два источника «Медузы». По их словам одного из них, с финансовой точки зрения подряд выглядел перспективно. Но пока команда Костылева договаривалась с китайским поставщиком, Пекин, как сказал один из собеседников, начал блокировать вывоз курток цвета хаки в Россию, чтобы не нарушать санкции Запада.
В итоге проект провалился. «Ридовка» продолжила писать «новости» по заказу АНО «Диалог». Какие именно, читайте в нашем расследовании о том, как государство в лице «Ростеха» пытается захватить рынок телеграм-каналов.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Тревогу объявили после того, что в Минской области Беларуси взлетел российский МиГ-31К — носитель ракет «Кинжал».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Россия наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других — обороняется. За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили 114 российских атак на восточном участке фронта.
- За минувшие сутки россияне нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам.
- В ночь на 22 марта россияне нанесли массированный авиационный удар дронами «Шахед-136». По предварительной информации, 16 беспилотников из 21 сбиты.
- На Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно наступали в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое.
- На Бахмутском направлении российские силы продолжают наступать, теряя значительное количество живой силы, вооружения и техники. Украинские силы круглосуточно отражали многочисленные атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищеевка и Майорск.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском россияне безуспешно наступали в районах Новобахмутовки, Новокалиново, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы.
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы обороняются.
- За сутки авиация Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения россиян. Украинские силы сбили 15 российских дронов различных типов, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и еще один другой важный объект ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Ржищев, Киевская область
Из-за атаки в ночь на 22 марта в городе повреждены два общежития и лицей. По данным властей Киевской области, всего в регионе из-за удара беспилотников погибли три человека, семь пострадали.
В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций, заявил назначенный Россией советник главы аннексированного региона Олег Крючков. По его словам, идет отключение передатчиков, пишет ТАСС.
Жители Крыма ранее опубликовали видео, где слышно, как на некоторых радиостанциях транслируют сообщение о подготовке к эвакуации.
В городе Ржищев в Киевской области из-за атаки дронов частично разрушены лицей и два общежития, сообщает Государственная служба по ЧС Украины.
Из-за удара беспилотников возник пожар, его ликвидировали в 6:50 утра на площади 330 квадратных метров.
«По состоянию на 07:00 погибли три человека, травмированы два человека и спасен один человек. Вероятно, под завалами находится четыре человека», — сообщает ГСЧС Украины.
Свердловский областной суд отменил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву по протоколу о «дискредитации» армии.
Как сообщает издание Itʼs My City со ссылкой на пресс-службу, суд отменил штраф «из-за незначительности правонарушения».
Протокол на Пушкарева составили в декабре 2022 года из-за публикации в соцсетях лозунга «Нет войне». Позже суд признал его виновным в «дискредитации».
Протокол на Пушкарева составили вскоре после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пожаловался властям Екатеринбурга и потребовал уволить Пушкарева с поста директора Музея истории Екатеринбурга. Пригожин обвинил его в распространении «недостоверной и порочащей информации» о ЧВК Вагнера.
Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что поставка Украине снарядов с обедненным ураном не имеет отношения к ядерному оружию.
В Житомирской области из-за ночной атаки дронов повреждения получил один из объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Виталий Бунечко в телеграме.
По его словам, подразделения ПВО сбили три беспилотника. О пострадавших или погибших не сообщается.
Украина намеренно придерживает резервы и не бросает их в Бахмут и на другие участки фронта, считает военный аналитик Роб Ли, который написал в твиттере тред о боях за Бахмут.
Как отмечает Роб Ли, приоритетом для украинской армии сейчас является формирование и обучение новых подразделений для своего весеннего наступления. При этом она пытается удержать линию фронта. По мнению аналитика, у ВСУ больше шансов добиться значительного прорыва весной, чем у российской армии во время ее нынешнего наступления.
Роб Ли отмечает, что окружение Бахмута — «лучшая возможность для России нанести серьезное поражение Украине». Он предполагает, что Минобороны России выделит на это больше ресурсов.
В Киевской области из-за атаки дронов погибли три человека, ранены семь человек, сообщает областная военная администрация.
По данным украинских властей, во время атаки беспилотников поврежден гражданский объект. По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели.
Покровск, Донецкая область
По мере усиления российского обстрела Константиновки, одного из первых городов к западу от Бахмута, местные жители начинают эвакуироваться в более безопасные районы Украины.
Телеканал «Звезда», который принадлежит Минобороны РФ, обрезал видео, в котором глава ведомства Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, когда ждать мира в Украине. На это обратил внимание проект Faridaily журналистки Фариды Рустамовой.
На записи Шойгу на ходу отвечает на вопросы журналиста телеканала, в том числе о том, чем закончится война в Украине. «Любая война заканчивается миром», — говорит Шойгу. Затем сотрудник «Звезды» уточняет, как скоро можно рассчитывать на мир. Шойгу молча поворачивает в сторону и уходит, оставив вопрос без ответа.
Черноморский флот РФ утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, сообщил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, уничтожены три дрона. Военные корабли не повреждены, но в нескольких зданиях от взрывов уничтоженных БПЛА повыбивало стекла. Никто не пострадал.
Россия атаковала Украину иранскими дронами
В ночь на 22 марта в нескольких регионах Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу.
В Генштабе ВСУ заявили, что российские силы нанесли массированный удар дронами иранского производства «Шахед-136». Украинские силы сбили 16 из 21 беспилотника.
Силы ПВО сработали в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях, сообщает «Украинская правда». Все дроны вокруг Киева сбили.
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