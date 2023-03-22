Война Триста девяносто второй день. Онлайн «Медузы»

США решили передать Украине не новейшие танки Abrams, а более старые модели. Таким образом, сообщает Associated Press, Украина сможет получить танки уже через 8-10 месяцев.

Изначально планировалось, что США передадут Украине 31 новейший M1A2 Abrams, но их производство и доставка заняли бы от года до двух лет. Более старая модель Abrams — M1A1 — уже есть в наличии у американских военных, и такие танки к концу 2023 года могут быть в Украине.

Кроме того, отметили источники агентства, украинским военным будет проще освоить и использовать M1A1 Abrams, чем более новую модель.

Источники CNN, которые также заявили о планах передать Украине более старые модели Abrams, обратили внимание на то, что у M1A2 цифровая система наведения, которая требует долгого обучения и сложного технического обслуживания.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил MSNBC, что в первоначальный план по поставкам Abrams планируют внести изменения, чтоб передать танки Украине «немного быстрее, чем ожидалось ранее».