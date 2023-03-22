Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что не знает, в чем конкретно обвиняет ее Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на ее арест. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она утверждает, что ей не известно, о каких случаях депортации детей с оккупированных украинских территорий идет речь. По ее словам, опубликованная аргументация «абстрактна» и не содержит имен, фамилий и адресов, поэтому ее невозможно проверить.

На брифинге в Екатеринбурге она добавила, что подозрение суда «под собой не имеет никакого конкретного основания».

«Мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, то есть насильственно вывезен на территорию России. Поэтому если у нас будут такие случаи, мы, конечно, их будем рассматривать и делать все в интересах каждого конкретного ребенка», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она добавила, что если кровные родственники «оказываются разлученными со своими детьми», то «мы будем делать все для того, чтобы их соединить».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина. Их подозревают в незаконной депортации детей с территорий Украины в России, которая проходила «как минимум с 24 февраля 2022 года». Российские власти ранее не отрицали перемещение детей.

Комментируя ордер на арест, Львова-Белова заявила: «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны». В Кремле заявили, что относятся к ордеру на арест Путина «спокойно» и «продолжают работать».

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