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новости
«Очередное военное преступление посреди дня в спальном районе»
Российские военные нанесли удар по жилому дому в Запорожье
1 минута
12:07, 22 марта 2023
22 марта российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. По
данным
украинских СМИ, город обстреляли из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстрел велся из Токмака, который находится под контролем российских сил. Две ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате произошло обрушение на верхних этажах и начался пожар, который задел соседний дом. Одна из ракет, судя по
фото
с места обстрела, застряла в крыше и не взорвалась. Один человек
погиб
, еще 25 госпитализированы, в том числе двое детей. «Никакой военной цели! Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!» —
заявили
в военной администрации Запорожской области.
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