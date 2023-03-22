Перейти к материалам
новости

«Очередное военное преступление посреди дня в спальном районе» Российские военные нанесли удар по жилому дому в Запорожье

1 минута
22 марта российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. По данным украинских СМИ, город обстреляли из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстрел велся из Токмака, который находится под контролем российских сил. Две ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате произошло обрушение на верхних этажах и начался пожар, который задел соседний дом. Одна из ракет, судя по фото с места обстрела, застряла в крыше и не взорвалась. Один человек погиб, еще 25 госпитализированы, в том числе двое детей. «Никакой военной цели! Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!» — заявили в военной администрации Запорожской области.
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал