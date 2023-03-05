В Воронеже отменили выступление Ирины Хакамады. Местные СМИ связали это с ее словами про мобилизацию

В Воронеже отменили мастер-класс политика и публициста Ирины Хакамады «Энергия: зарождение и управление», который должен был пройти 8 марта в концертном зале Event-Hall. Об этом изданию «Вести Воронеж» рассказал директор компании-организатора мероприятия Станислав Одинцов.

По его словам, площадка для мастер-класса была выбрана неправильно. Мероприятие проведут позднее в другом месте. Когда и где оно состоится, Одинцов не уточнил. Продажа билетов на мастер-класс, стоивших от пяти до 10 тысяч рублей, в данный момент закрыта.

Представители концертного зала Event-Hall заявили, что мероприятие отменено, потому что организатор нарушил некоторые пункты договора, в частности пункт об оплате аренды.

При этом «Вести Воронеж» и другие воронежские СМИ предполагают, что отмена мастер-класса Хакамады может быть связана с ее словами о мобилизации, сказанными в интервью RTVI в конце декабря. На вопрос, есть ли среди знакомых Хакамады те, кого мобилизовали, она ответила: «Нет, [среди] моих нету, они не идиоты». Сейчас этого фрагмента в интервью RTVI нет.

Высказывание Хакамады про мобилизацию спровоцировало призывы отменить ее выступления в Воронеже и в других городах.

В конце февраля стало известно, что в Воронеже отменен концерт группы «Мумий Тролль», участники которого после полномасштабного российского вторжения в Украину выступили против войны. Также концерты «Мумий Тролля» отменили в других городах.

После начала войны в России начали отменять или срывать концерты музыкантов, выступавших против вторжения. В июле «Фонтанка» опубликовала список исполнителей, чьи выступления власти якобы объявили нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС и другие.

Военная хроника «Медузы»

Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Военная хроника «Медузы»

Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»