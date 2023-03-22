«50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в штурмовых отрядах». В российских регионах усилили агитацию на службу по контракту

В России усилилась агитация на военную службу по контракту. На это обратил внимание телеграм-канал Baza. Публикации об этом стали появляться в региональных СМИ и на сайтах городских администраций в последнюю неделю.

22 марта издание 76.ru сообщило, что в Ярославской области начались «активная реклама» контрактной службы. Соответствующие объявления разместили в своих соцсетях администрации городов, поселков и районов Ярославской области.

В объявлении говорится о службе и о том, что единовременная выплата тем, кто заключит контракт, составляет 295 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата — около 200 тысяч рублей. Там также оговаривается ежедневная плата в 8 тысяч рублей за участие в «активных наступательных действия» и 50 тысяч рублей за «каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов».

«Тайга.Инфо» писала, что мэрия Новосибирска рассылает управляющим организациям жилых домов просьбы разместить рекламу контрактной службы «на досках объявлений, на входных дверях и в подъездах». Издание «7×7» сообщало, что мэрия также попросила разместить рекламу службы на сайтах школ Новосибирска.

17 марта информация о приглашения на службу по контракту появилась, например, на официальных сайтах администраций Пятигорска и Курска.

Baza также обратила внимание, что подобные объявления были опубликованы в пабликах разных городов, сел и районов.

Ранее издание сообщало, что в Подмосковье с 21 марта запустят массовую агитацию с призывом служить по контракту. Об этом, по информации Baza, сообщили глава подмосковных округов на совещании с зампредседателя правительства области Марией Нагорной. 20 марта сообщение о том, что Минобороны России приглашает на службу по контракту появилось, например, на сайте Богородского городского округа Подмосковья.

В середине марта военкоматы в России начали рассылать повестки «для уточнения документов воинского учета» и приглашения на военные сборы». По подсчетам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, повестки отправляли в более чем 40 российских регионах. В Кремле называли это «обычной практикой» и заявляли, что не ведут обсуждения новой волны мобилизации. Чиков также считает, что пока речь не идет о новой волне мобилизации.

Читайте также

Жителям российских регионов начали присылать повестки в военкомат «для уточнения данных». Все, вторая волна мобилизации по-тихому началась? И можно ли просто проигнорировать повестку? Отвечает военный юрист

Читайте также

Жителям российских регионов начали присылать повестки в военкомат «для уточнения данных». Все, вторая волна мобилизации по-тихому началась? И можно ли просто проигнорировать повестку? Отвечает военный юрист