Российские суды с начала войны вынесли 247 приговоров по делам о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов

Гарнизонные военные суды в России с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину вынесли приговоры по 247 делам о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов. Об этом пишет «Медиазона», изучившая судебную статистику.

Всего, на момент публикации, в гарнизонные суды поступили 536 дел по этим статьям, по 289 из них приговоры пока не вынесены. Самое распространенное обвинение — самовольное оставление части — таких дел 471.

Количество дел против военных начало расти с лета 2022 года, но большую часть возбудили уже после того, как в сентябре в России объявили мобилизацию, а «военные» статьи Уголовного кодекса дополнили новыми частями о преступлениях, совершенных в период мобилизации или боевых действий, ужесточив наказание.

С каждым месяцем, отмечает «Медиазона», количество таких дел растет. При этом тексты приговоров по «военным» статьям обычно не публикуют, зачастую не указывают даже сроки наказания, а статистику по таким делам удаляют под предлогом секретности.

При этом более трети известных рассмотрений дел по статье о самовольном оставлении части закончились вынесением условного приговора, что позволяет отправить осужденных снова в зону боевых действий.

В делах о самовольном оставлении части военные, пишет «Медиазона», далеко не всегда открыто признают, что сбежали, потому что не хотят участвовать в войне. В случае прямого отказа выполнять приказ об отправке на фронт или участии в боевых действия , — возбуждают дела по статье 322 УК. Таких дел на момент публикации было 25, семь из них дошли до приговора.

Если отказ выполнять приказ произошел на территории России, то сроки по статье 322 УК ниже, чем по другим «военным» статьям — от двух до трех лет лишения свободы с отбытием, как правило, в колонии-поселении.

Если же военный отказался выполнять приказ уже в зоне боевых действий, пояснила адвокат Эльвира Тарасова, то возрастает вероятность вменения «существенного вреда интересам службы» или «тяжких последствий», что квалифицируется уже по другой части статьи 322 УК с наказанием до 10 лет лишения свободы.

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