Великобритания удалила из санкционного списка первого заместителя директора ФСБ. Из-за того, что его внесли туда дважды

Великобритания исключила из санкционного списка запись о нахождении там директора ФСБ Сергея Королева. Об этом сообщается в документе на сайте правительства страны.

Власти уточнили, что Королев был внесен в список дважды, сначала — в апреле 2022 года, затем в феврале 2023-го и что была удалена лишь одна из двух дублирующихся записей. Сам Королев остался под британскими санкциями.

Сергей Королев стал первым заместителем директора ФСБ в марте 2021 года. Ранее он руководил службой экономической безопасности, перед этим — управлением собственной безопасности спецслужбы. Он также был советником Анатолия Сердюкова, когда тот занимал должность главы Минобороны. В 2017 году Королев вошел в наблюдательный совет госкорпорации «Росатом».

Королев попал под британские санкции в апреле 2022 года. Ограничения предполагали заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну. РБК напоминает, что в обосновании санкций Лондон заявил, что Королев, занимая пост в «Росатоме», «получает выгоду за счет поддержки российского правительства».

Первоначально в заметке сообщалось, что с Королева сняли санкции. Это не так, редакция приносит извинения читателям.

Королев упоминался в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о связи сотрудников ФСБ с московским ритуальным рынком.

«Важные истории» писали, что Сергей Королев может быть связан сразу с несколькими лидерами преступного мира, обвиняемыми в заказных убийствах и похищениях людей.

«Русская служба Би-би-си» в 2019 году сообщала, что сын Королева Борис создал стартап «Бастион», который занимается тестированием уязвимостей в информационных системах различных компаний. По данным журналистов, стартап получил инвестиции от работающего со спецслужбами холдинга «Цитадель».

Подробнее о бизнесе сына Королева

Крупнейший производитель средств прослушки «Цитадель» вложился в стартап «Бастион». Его создал сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ

Подробнее о бизнесе сына Королева

Крупнейший производитель средств прослушки «Цитадель» вложился в стартап «Бастион». Его создал сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ