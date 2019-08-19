Крупнейший производитель средств прослушки «Цитадель» вложился в стартап «Бастион». Его создал сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ

Основной владелец холдинга «Цитадель» Антон Черепенников, 13 февраля 2018 года Сергей Савостьянов / ТАСС / Vida Press

23-летний Борис Королев — по данным «Русской службы Би-би-си», сын главы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергея Королева — создал стартап «Бастион», который получил инвестиции от работающего со спецслужбами холдинга «Цитадель».

Сын Сергея Королева Борис впервые упоминался в расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о связи сотрудников ФСБ с московском ритуальным рынком. О том, что молодой предприниматель из «Бастиона» Борис Королев является сыном начальника СЭБ ФСБ, «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, имеющий доступ к базам персональных данных.

Фирма «Бастион» была создана в 2018 году. Она специализируется на «белом» хакерстве, то есть тестировании уязвимостей в информационных системах различных компаний. Среди ее учредителей — несколько программистов из МГТУ имени Баумана, среди которых и Борис Королев. Он же возглавляет фирму.

Холдинг «Цитадель» производит системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Это оборудование, с помощью которого спецслужбы могут прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность интересующих их людей. Операторы обязаны устанавливать СОРМ, в частности, по «закону Яровой». «Цитадель» — крупнейший игрок на рынке СОРМ. Основным владельцем холдинга является 36-летний Антон Черепенников. По данным «Русской службы Би-би-си» и РБК, он имеет связи с миллиардером Алишером Усмановым.

«Цитадель» вошла в капитал «Бастиона» в октябре 2018 года. Сейчас, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», холдингу принадлежит доля в 51%, Королеву-младшему — 25%. В пресс-службе «Цитадели» заявили, что Черепенников узнал про «Бастион», так как поддерживает связи с МГТУ имени Баумана, выпускником которого сам является. На вопрос, не связан ли интерес к компании Королева-младшего с местом работы его отца, в «Цитадели» ответили, что не комментируют «личную жизнь сотрудников и партнеров».

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», «Цитадель» работает в том числе с ФСБ. Например, там холдинг получает лицензии на разработку шифровальных систем. Но этого недостаточно для вывода о том, что из-за инвестиций «Цитадели» в «Бастион» у начальника СЭБ ФСБ Сергея Королева возникли признаки конфликта интересов, заявил изданию замдиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов. «Нужно понимать, пересекаются ли полномочия Королева с деятельностью холдинга», — уточнил Шуманов.

23-летний Борис Королев живет в квартире за 100 миллионов рублей

Борис Королев родился в Петербурге и раньше был прописан в одной квартире с отцом. В 2015 году, в возрасте 19 лет, он зарегистрировался в Москве. В качестве места регистрации он указал квартиру в элитном доме на Композиторской улице, рассказал источник «Русской службы Би-би-си» с доступом к базам данных (охрана дома также знает Королева, отмечает издание). Согласно выписке из Росреестра, площадь квартиры — почти 200 квадратных метров. По данным ЦИАН, рыночная стоимость жилья — около 100 миллионов рублей.

С апреля 2015 года единственным владельцем этой квартиры является Мария Королева — полная тезка родственницы Бориса Королева («Русская служба Би-би-си» не уточняет, кем они друг другу приходятся). На момент покупки жилья Королевой было 26 лет, официально никакого бизнеса у нее не было. Позднее она открыла в Петербурге студию по уходу за бровями BrowArt. Владельца московских салонов этой сети зовут Евгений Королев. Он заявил «Русской службе Би-би-си», что Мария Королева — просто его однофамилица. По его словам, петербургский салон работает по франшизе, и доход от него «крохотный».

Татьяна Королева, мать Марии, тоже занимается предпринимательством. Ей принадлежит доля в спа-отеле Voda, который расположен в пригороде Петербурга между Финским заливом и озером Разлив. Совладелец отеля Вадим Богатов сначала заявил «Русской службе Би-би-си», что Королевой среди его партнеров нет, потом добавил, что это «вероятно», а в итоге заключил: «Я не знаю, кто у нее родственники».

Корреспондент «Русской службы Би-би-си» отправил вопросы Борису и Марии Королевой во «ВКонтакте». Они оба прочитали их, но ничего не ответили. Мария Королева сразу после этого закрыла свою страницу.

Пересказала Ольга Корелина