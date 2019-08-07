РБК рассказал о резком росте доходов поставщиков СОРМ для исполнения «пакета Яровой». Один из них увеличил прибыль на 300%

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В 2018 году вступила в силу последняя часть антитеррористического пакета законов депутата Госдумы Ирины Яровой. С 1 июля операторов связи обязали хранить все телефонные разговоры, SMS и электронные сообщения своих абонентов в течение полугода, а с 1 октября — еще и весь интернет-трафик клиентов в течение 30 дней.

Российские спецслужбы получили право через суд запрашивать эти сведения. Для доступа к ним решили использовать комплекс технических средств под названием «системы оперативно-разыскных мероприятий» (СОРМ). Такое оборудование должны были установить все компании, получившие у Роскомнадзора лицензию на деятельность в области связи.

Право поставок СОРМ для исполнения «пакета Яровой» получили компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании из группы «Цитадель», сообщало Минкомсвязи в ответ на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК). Издание проверило по базе «СПАРК-Интерфакс» отчетность производителей СОРМ через год после выступления в силу последней части «пакета Яровой».

У большинства поставщиков СОРМ выросли доходы. В одном случае — почти на 300%

Самый значительный рост финансовых показателей наблюдается у группы «Цитадель», которая входит в структуры Антона Черепенникова — партнера миллиардера Алишера Усманова. «Цитадель» состоит из пяти компаний: «МФИ Софт», «Малвин Системс», «Сигнатек», «Основа Лаб» и «Техаргос». Четыре из них показали рост в 2018 году (данных по «Техаргос» нет).

Выручка «МФИ Софт» выросла на 294% до 10,3 миллиарда рублей; прибыль — на 298% до 2,07 миллиарда. Выручка «Малвин Системс» увеличилась до 1,7 миллиарда рублей (107%), «Сигнатек» — до 741 миллиона рублей (67%), «Основа Лаб» — до 997 миллионов (24%).

Еще один крупный производитель СОРМ «Норси-Транс», по словам его гендиректора и акционера Сергея Овчинникова, нарастил выручку на 50% до 2,7 миллиарда рублей; аналогичную динамику показала и прибыль. И только выручка компании «Специальные технологии», которая тоже занимается поставками СОРМ, в 2018 году снизилась на 11% — до 1,8 миллиарда рублей.

Только один из поставщиков СОРМ объяснил рост доходов

Устанавливать СОРМ операторы обязаны за свой счет. «Большая тройка» — МТС, «Билайн» и «Мегафон» — оценивала расходы на это в 40-50 миллиардов рублей за пять лет. На сегодняшний день, по словам двух источников РБК, операторы еще не полностью выполняют требования «пакета Яровой». Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева сказала, что реализация проекта по «пакету Яровой» находится «в активной фазе»; остальные операторы не дали комментариев на этот счет.

На вопрос РБК о причинах увеличения доходов Сергей Овчинников из «Норси-Транс» ответил, что «пакет Яровой» — не единственная точка роста. «Мы модернизируем ранее установленные комплексы СОРМ, работаем над новыми технологическими решениями», — сказал он. Получить комментарии группы компаний «Цитадель» и «Специальных технологий» РБК не удалось.

Связанная с Алишером Усмановым группа «Цитадель» занимает от 60% до 80% на рынке СОРМ

По оценкам Овчинникова, на рынке СОРМ осталось два крупных игрока: «Норси-Транс» с примерно 40% рынка и группа «Цитадель», у которой около 60% («Специальные технологии», по словам Овчинникова, быстро теряют свою долю). При этом глава Института исследований интернета Карен Казарян оценил долю «Цитадели» на рынке почти в 80%.

«Формально здесь есть предмет для интереса со стороны Федеральной антимонопольной службы, и если кто-то из операторов связи или конкурент подаст жалобу, то ведомство может инициировать проверку на предмет того, не нарушает ли сложившаяся ситуация антимонопольное законодательство. На деле я очень сомневаюсь, что кто-то решится пожаловаться в ФАС», — считает Казарян.

РБК отмечает, что «Цитатель» скупила четыре из пяти компаний, которые сейчас входят в ее структуру, в 2016-2018 годах — когда Владимир Путин уже подписал «пакет Яровой». В базе решений на сайте ФАС нет одобренных ходатайств на сделки по покупке «Цитаделью» четырех СОРМ-компаний.

Пересказала Ольга Корелина