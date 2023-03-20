Власти ЮАР «приняли к сведению» ордер МУС на арест Путина. В августе президента РФ ждут в стране на саммит БРИКС

Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства перед Международным уголовным судом (МУС), заявил пресс-секретарь президента страны Винсент Магвенья, комментируя решение суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что в августе 2023 года Путин может принять участие в саммите стран , который пройдет в ЮАР. В Кремле пока официально не подтверждали намерения российского президента приехать на саммит.

ЮАР — одно из государств, подписавшее и ратифицировавшее Римский статут Международного уголовного суда. В случае визита Путина, стране придется подчиниться юрисдикции МУС и арестовать его. Как отмечает Reuters, такой визит поставит власти ЮАР, которые не выступали с осуждением российского вторжения в Украину, в сложное положение.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами. Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, выданном МУС», — заявил Магвенья.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. МИД России заявил, что ордер «не имеет никакого значения». Путин решение суда никак не комментировал.

В свою очередь глава Минюста Германии Марко Бушман подтвердил, что ФРГ в соответствии с международными обязательствами будет обязана арестовать российского президента, если он приедет на территорию страны.