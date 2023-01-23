Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Швеции не стоит ждать, что Турция поддержит ее заявку на вступление в НАТО, после того как власти страны разрешили провести с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров страны.

«Допустившим совершение такого безобразия перед посольством Турции в Стокгольме не следует ожидать от нас какой-либо благосклонности по их обращению о членстве в НАТО. Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган назвал акцию «гнусным актом» и «оскорблением» тех, кто уважает права и свободы человека. «Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», — добавил он.

Акцию в Стокгольме также осудили в МИД России, назвав ее «безобразной и провокационной атакой радикалов на ислам». Российские дипломаты призвали принять меры «в отношении радикалов».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО. Соглашение о принятии новых членов в военный альянс должны были ратифицировать все 30 стран-участниц.

Турция заблокировала начало переговоров вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, выставив ряд условий, на которых она согласится одобрить заявки стран. Вскоре стороны достигли соглашения, по которому Швеция и Финляндия согласились «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Турция считает террористическими, а также выдать людей, обвиняемых турецкими властями в терроризме.

Всего, по данным The Guardian, Турция добивается от Швеции экстрадиции 73 человек. Как минимум одного из них шведские власти уже выдали.

Об акции в Стокгольме

В Стокгольме ультраправый политик сжег Коран около турецкого посольства Теперь под угрозой переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Об акции в Стокгольме

В Стокгольме ультраправый политик сжег Коран около турецкого посольства Теперь под угрозой переговоры о вступлении Швеции в НАТО