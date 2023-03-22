Великобритания обвинила Путина во вранье про поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Он назвал это «оружием с ядерным компонентом»

Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с .

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды «обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», пояснили военные.

В тот же день Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». Он добавил, что Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

На это представитель Минобороны Великобритании ответил следующее: «Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать».

«Независимые исследования ученых, в том числе из Королевского общества, показали, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет низким», — добавили в военном ведомстве.

Эксперт по химическому оружию, полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон назвал комментарии «абсолютно безумными» и «полностью неверными», поскольку обедненный уран «не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие».

«Без сомнения, это было сказано для того, чтобы убедить президента Си дать Путину оружие и напугать людей на Западе тем, что он планирует перейти к ядерному оружию», — заявил отставной военный в комментарии Sky News.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», снаряды с обедненным ураном производились и в России, однако пока нет подтвержденных данных о том, что Минобороны РФ использует такие боеприпасы в ходе войны против Украины.

Читайте также

Великобритания анонсировала поставки Украине снарядов с обедненным ураном Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом»

Читайте также

Великобритания анонсировала поставки Украине снарядов с обедненным ураном Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом»