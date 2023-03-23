Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Альтинг (парламент) Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в твиттере сообщила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир.
«Сегодня альтинг признал искусственный голод зимой 1932-1933 годов геноцидом, совершенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины», — заявила министр.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Исландию «за почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом». «Это четкий сигнал о том, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности», — сказал Зеленский.
«Исторический фронт — это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства своих преступлений», — прокомментировал решение глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Власти Украины годами добивались официального признания Голодомора геноцидом, на фоне войны некоторые страны поддержали это решение. Так, в 2022 года такую оценку дали Германия и Европарламент, в 2023 году — Болгария и Бельгия.
В список стран, которые официально признали Голодомор геноцидом украинского народа, входят США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия и другие.