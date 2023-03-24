Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

В Казахстане с 1 апреля должна заработать система, в онлайн-режиме отслеживающая всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода наложенных на Россию санкций, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — сказал чиновник, добавив, что Казахстан «постоянно работает над снижением рисков» параллельного импорта.

После того, как на Россию из-за вторжения в Украину было наложено несколько пакетов санкций, торговый оборот между РФ и Казахстаном значительно вырос. Предполагается, что через Казахстан в Россию ввозятся товары, включенные в санкционные списки, в том числе и те, которые можно использовать в военной промышленности.

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