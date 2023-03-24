Leroy Merlin объявил о планах продать российский бизнес местному менеджменту

Компания Leroy Merlin, владеющая сетью гипермаркетов товаров для дома и ремонта, планирует продать все российские магазины местному менеджменту.

«Передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 тысяч сотрудников и гарантировать, что деятельность компании по-прежнему будет служить интересам жителей», — говорится в заявлении группы ADEO, владеющей Leroy Merlin.

Готовящаяся сделка, отмечает группа компаний, еще потребует согласования с соответствующими органами в России.

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Компания Leroy Merlin после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину не закрыла свои российские магазины, но свернула программу инвестиций. На российском сайте компании сообщается, что в 62 городах РФ работают 107 гипермаркетов «Леруа Мерлен».

Летом 2022 года из-за войны с российского рынка ушла компаний IKEA — одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

В августе российская сеть гипермаркетов OBI, торгующих товарами для дома и ремонта, была продана за символическую цену.

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