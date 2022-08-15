27 гипермаркетов OBI в России продали за 600 рублей

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Немецкая OBI GmbH продала российские магазины товаров для дома и ремонта OBI за 600 рублей. Об этом в интервью Forbes сообщил новый владелец российского бизнеса OBI Йозеф Лиокумович, которому принадлежит 60% компании.

Да, 600 рублей. речь шла о 100 миллионах евро. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги. В прошлом году убытки были в размере 2,5 миллиарда рублей.

По словам бизнесмена, новые владельцы урегулировали задолженность на более чем 30 миллионов евро перед OBI GmbH. Кроме того, они занимаются исками по долгам от российских компаний.

Говоря о втором новом владельце OBI, которому принадлежит 40% бизнеса, Лиокумович сказал, что это «российский партнер, непубличный человек». Он не стал раскрывать его имя.

«Ведомости» писали, что OBI GmbH 27 июля подписала соглашение с группой инвесторов о продаже шести юридических лиц OBI. Источники газеты утверждали, что Лиокумович получил 60%, а оставшуюся долю — группа инвестиционно-строительных компаний Max. Один из источников издания уверял, что российский бизнес OBI продали за один евро (сама компания, утверждали «Ведомости» в апреле, готова была уступить контроль над активами за эту сумму).

Немецкая OBI GmbH в начале марта, вскоре после российского вторжения в Украину, приостановила работу в России. OBI закрыли.

Российский менеджмент выступил против закрытия и в конце марта объявил, что вскоре магазины вновь заработают. Немецкий офис в ответ отключил IT-систему в офисе, магазинах и на складах в России.

11 апреля офис OBI в России уведомил владельца, что готов к открытию магазинов. На следующий день OBI GmbH объявила, что продаст бизнес в России, а магазины передали в доверительное управление. В конце апреля магазины OBI возобновили работу.

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