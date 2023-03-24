Комиссия по помилованию Тульской области рекомендовала освободить ученого, предложившего оказать «посильную помощь» российской армии в войне

Комиссия по вопросам помилования Тульской области рекомендовала удовлетворить ходатайство о помиловании доктора технических наук, бывшего директора подмосковного научно-исследовательского центра «Маи-Ластар» Владимира Анисимова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката ученого Екатерину Чагину.

Анисимов в 2021 году был осужден на 15 лет и девять месяцев лишения свободы по делу о хищении 123 миллионов рублей. Также были осуждены несколько его коллег. По версии обвинения, сотрудники центра «Маи-Ластар» проводили фиктивные исследования, в том числе по заказу НПО имени Лавочкина, входящего с структуру «Роскосмоса».

Анисимов не признал вину. Он отбывает наказание в Тульской области. В начале 2023 года он подал ходатайство о помиловании, а также написал открытое письмо, в котором отметил, что обладает сорокалетним опытом научной деятельности, в том числе в области «развития ракетно-космических систем», который, по его словам, можно использовать в войне против Украины.

«Господин Анисимов хочет оказать „посильную помощь“ », — писал «Коммерсант».

Издание также сообщает, что руководство Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, где раньше работал Анисимов, подписало характеристику на него, в которой говорилось, что он возглавлял проект по созданию программного обеспечения, «направленного на повышение обороноспособности России». За участие в этом и других военных проектах Анисимов получил звание почетного работника науки и техники РФ и премию имени маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Ходатайство о помиловании после одобрения региональной комиссией поступает губернатору. Он передает свое заключение по нему в администрацию президента. После этого президент может помиловать осужденного.

Как отмечает «Медиазона», в течение последних двух президентских сроков Владимир Путин миловал в среднем по пять человек в год. При этом после полномасштабного вторжения в Украину он подписал ряд тайных указов о помиловании заключенных, завербованных на войну ЧВК Вагнера.

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