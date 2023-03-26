Власти США сообщили, что не станут менять порядок работы своих стратегических ядерных сил после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, пишет Associated Press&

«Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО», — заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

С таким же заявлением выступили в Госдепартаменте и Пентагоне.

25 марта в эфире телеканала «Россия 24» вышло интервью Владимира Путина. Президента РФ заявил, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, власти РФ «не нарушат» своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, поскольку не станут передавать такое оружие в пользование Беларуси.

Владимир Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину, считают аналитики Института изучения войны (ISW). В организации отметили, что еще в ноябре 2021 году Александр Лукашенко публично предлагал России разместить ядерное оружие в Беларуси, а в феврале 2022 года из конституции страны убрали норму о нейтральном статусе Беларуси. Высокопоставленный представитель администрации США также сказал Reuters, что Россия и Беларусь уже некоторое время говорили о передаче ядерного оружия.

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