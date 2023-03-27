«Он запрещенный артист». Организаторы концертов в городах Сибири заявили, что отменили выступления Валерия Меладзе

Организаторы концертов в Кемерово и Барнауле заявили, что концерты Валерия Меладзе, запланированные в этих городах в апреле, не состоятся. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей концертных организаций.

В Кемерово концерт Меладзе собирались провести 27 апреля. В спортивно-развлекательном комплексе «Арена» сообщили, что концерт не запланирован «ни на какие ближайшие даты».

В Барнауле в «Титов-Арене» сообщили РИА Новости, что выступления Меладзе не будет: «Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется». Ранее алтайские СМИ сообщили, что в Барнауле якобы возобновили продажу билетов на концерт Меладзе, намеченный на 29 апреля. Продажу приостановили в январе.

В ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск» также сказали РИА Новости, что концерты Меладзе 26 и 30 апреля отменены. Об отмене этих концертов сообщалось в декабре 2022 года.

До конца неясно, планировал ли Валерий Меладзе выступать в упомянутых городах Сибири. Сейчас на его сайте, как и в январе 2023 года, указаны только выступления за пределами России.

Ранее выступления Валерия Меладзе отменили в Иркутске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину у организаторов концертов в городах РФ появились списки «запрещенных артистов». Валерий Меладзе, с первых дней выступавший против войны, вошел в этот список наряду с другими артистами, утверждали «Агентство» и «Фонтанка». Также он попал в список «запрещенных» артистов в Беларуси.

В начале 2023 года Меладзе подвергся жесткой критике после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае, предположительно, шепотом ответил на лозунг «Слава Украине!». В ответ на критику Меладзе заявил, что «горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — говорил он.

Во время войны в городах России отменили множество выступлений артистов, выступающих против российского вторжения в Украину. В их числе — ДДТ, «Мумий Тролль», Иван Ургант, Александр Ревва. В Краснодаре, как стало известно 27 марта, отменили концерт украинской певицы Ани Лорак, которая активно выступала в России.

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