В Москве отменили концерт Ивана Урганта
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Концерт Ивана Урганта (выступает под сценическим именем Гриша Ургант) в Москве отменен. Об этом сообщается в соцсетях артиста.
Мероприятие должно было пройти 2 февраля на территории завода «Флакон». Как говорится в сообщении об отмене, она стала «полной неожиданностью для всех».
«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — написал Ургант.
Первоначально концерт должен был пройти еще в октябре, однако был перенесен на февраль.
Иван Ургант в первый же день российского вторжения в Украину высказался против войны.
После вторжения авторская передача «Вечерний Ургант» на Первом канале была отменена наравне с другими развлекательными программами. Впоследствии часть из них вернули в эфир — но не «Вечерний Ургант». Телеканал официально о прекращении сотрудничества с ведущим не объявлял.
Герой Урганта не появился в очередном фильме новогодней франшизы «Елки», вышедшем на экраны в декабре — хотя до этого персонаж присутствовал во всех предыдущих восьми фильмах.