В Москве отменили концерт Ивана Урганта

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Концерт Ивана Урганта (выступает под сценическим именем Гриша Ургант) в Москве отменен. Об этом сообщается в соцсетях артиста.

Мероприятие должно было пройти 2 февраля на территории завода «Флакон». Как говорится в сообщении об отмене, она стала «полной неожиданностью для всех».

«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — написал Ургант.

Первоначально концерт должен был пройти еще в октябре, однако был перенесен на февраль.

Иван Ургант в первый же день российского вторжения в Украину высказался против войны.

После вторжения авторская передача «Вечерний Ургант» на Первом канале была отменена наравне с другими развлекательными программами. Впоследствии часть из них вернули в эфир — но не «Вечерний Ургант». Телеканал официально о прекращении сотрудничества с ведущим не объявлял.

Герой Урганта не появился в очередном фильме новогодней франшизы «Елки», вышедшем на экраны в декабре — хотя до этого персонаж присутствовал во всех предыдущих восьми фильмах.