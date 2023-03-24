Концерты ДДТ в Москве и Петербурге отложили на неопределенный срок

Большие сольные концерты ДДТ в Москве и Петербурге, запланированные на 17 июня и 27 мая 2023 года соответственно, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам», сообщается на сайте коллектива.

Группа также отложила не неопределенный срок выступления в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые были запланированы на февраль 2023 года.

Музыканты отметили, что уже приобретенные билеты будут действительны на новые даты выступлений, когда появится возможность их анонсировать. Те зрители, которые не имеют возможности ждать, могут обратиться за возвратом денежных средств.

Концерты были запланированы еще в 2020 году в рамках тура в честь 40-летия ДДТ, однако сначала их отложили из-за пандемии коронавируса, а затем из-за антивоенной позиции группы.

В августе 2022 года Советский районный суд Уфы назначил лидеру ДДТ Юрию Шевчуку административный штраф в размере 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Протокол в отношении музыканта составили после майского концерта ДДТ в Уфе. Во время выступления Шевчук сказал, что группа «против войны», а также высказался о родине и президенте: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

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