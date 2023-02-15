В Ростове-на-Дону и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы. Он выступал против войны

В Ростове-на-Дону и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы (Артур Пирожков), запланированные на 15 и 16 февраля. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты переносятся из-за не зависящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия».

Ревва напомнил, что за последние два года организаторы четыре раза переносили его концерты, однако тогда это было связано с пандемией коронавируса. Сейчас, по словам Реввы, его выступления перенесли на осень 2023 года.

Артист также прокомментировал интервью своего отца Владимира Реввы «Комсомольской правде». Тот заявил, что рассорился с сыном из-за войны.

«Не люблю оправдываться и тем более „копаться в грязном белье“, но все же отвечу моим „доброжелательным“ хейтерам, цитировавшим моего отца. Так вот: у меня никогда не было отца! Мой „папа“ ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца», — написал Ревва.

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Александр Ревва выступал против войны в Украине. 24 февраля 2022 года, в день начала российского вторжения, он опубликовал в фейсбуке антивоенный пост.

В январе 2023 года стало известно, что в Москве отменили концерт Ивана Урганта, который также высказывался против войны. Сцены с Ургантом и Максимом Галкиным, также выступавшим за мир, вырезали из фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона».

В феврале народная артистка России Лия Ахеджакова, выступившая против войны, рассказала журналистам, что руководство московского театра «Современник» решило убрать из репертуара последний спектакль, в котором она играла.

14 февраля в Петербурге «по техническим причинам» отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играли Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Раппопорт высказывалась в поддержку Лии Ахеджаковой. До этого актриса также выступала против войны.

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