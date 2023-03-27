Der Spiegel: обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину

Танки Leopard 2, которые власти Германии после долгого обсуждения решили передать Киеву, прибыли в Украину. Об этом пишет Der Spiegel. По данным издания, речь идет о поставке 18 танков.

Германия согласилась не только поставить свои Leopard 2, но и разрешила другим странам передать такие танки Украине. В частности, свои танки Leopard 2 решила передать Украине Польша. 24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые Leopard из Польши «поехали к нашим соседям в Украину». Речь, как уточнялось, идет о четырех танках.

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