Минобороны Польши: первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину

В Украину из Польши прибыли первые танки Leopard 2, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время заседания Совета национальной безопасности.

Эту информацию также подтвердил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер: «Первые Leopard из Польши поехали к нашим соседям в Украину», — написал Мюллер в твиттере.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что первая партия танков включала четыре машины. Всего Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard 2.

В 2023 году ряд стран Запада, включая США, Польшу, Германию и Великобританию, анонсировали поставки танков Украине. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, по состоянию на конец января западные страны обещали передать Киеву больше 300 танков. Позднее власти Германии также одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 в дополнение к ранее анонсированным поставкам.

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