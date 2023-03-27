Басманный суд заочно арестовал Петра Верзилова по делу о военных «фейках». В январе тот же суд отказал в его аресте по делу о втором гражданстве

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова по делу о военных «фейках» по мотивам политической ненависти.

Дело против Верзилова заведено из-за постов в твиттере и инстаграме об убийствах мирных жителей в Буче. О деле впервые стало известно в ноябре 2022 года.

По версии следствия, Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».

Помимо дела о военных «фейках», Верзилов является фигурантом дела о неуведомлении о втором гражданстве из-за наличия у него паспорта Канады. В январе Басманный суд отказал в требовании СК о заочном аресте издателя «Медиазоны» в рамках этого дела из-за небольшой тяжести преступления: обвиняемых в таких преступлениях можно арестовывать только при наличии , которых в деле Верзилова суд не нашел.

Верзилов уехал из России в 2020 году после серии обысков у его родственников по делу о втором гражданстве. В 2021 году следствие объявило его в розыск.