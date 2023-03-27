Массовое захоронение наемников ЧВК Вагнера в станице Бакинской Краснодарского края Reuters / Scanpix / LETA

Начиная с лета 2022 года ЧВК Вагнера завербовала на войну в Украине десятки тысяч заключенных. С осени в российские города, деревни и села приходят гробы с погибшими на войне осужденными. Где-то в память о них ставят таблички на фасаде школы, а где-то администрация отказывает в проведении прощаний с почестями. The New York Times выпустила материал о том, как хоронят тех, кто был осужден за тяжкие преступления, а потом отправился на войну в составе ЧВК Вагнера, и как на это реагируют местные жители — особенно в маленьких городах и селах, где помнят о совершенных преступлениях.

В феврале 2023 года в башкирское село Ахуново привезли тело местного жителя Ильшата Аскарова, который погиб на войне с Украиной. До войны он был разнорабочим, занимался, например, ремонтом мотоциклов или уборкой сена. Как пишет The New York Times, 35-летний мужчина воевал в составе ЧВК Вагнера и был завербован в колонии.

В марте 2021 года Учалинский районный суд Башкортостана приговорил Аскарова к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима по статьям об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Как установил суд, Аскаров, будучи пьяным, поссорился с отцом и дважды ударил его ножом в левое бедро. От кровопотери мужчина умер.

Когда именно Аскаров попал на войну и где конкретно воевал, в публикации не отмечается. The New York Times обратила внимание, что среди жителей села произошел спор во «ВКонтакте» о похоронах Аскарова. Одна из жительниц, Гульназ Гильманова, написала, что ей стыдно за то, что администрация деревни распорядилась похоронить мужчину без воинских почестей. Она написала, что благодарна Аскарову за то, что он сражался за Родину.

Часть жителей публиковали более резкие комментарии. Одна женщина назвала администрацию деревни «предателями», а мужчина отметил, что офицеры Красной Армии, освобожденные из ГУЛАГа, помогали защищать страну во время Великой Отечественной войны.

Другие жители, напротив, писали, что таких как Альханов нельзя назвать обычными солдатами, так как они преступники. Еще один пользователь напомнил, что наемничество в России .

Глава сельской администрации Амир Харисов выступил в защиту организации похорон, написав, что все кто хотел почтить память воина, сделали это. После того как NYT попросила его прокомментировать ситуацию вокруг похорон, он удалил пост.

Газета также рассказала о ситуации в поселке Жирекен Забайкальского края, где жители «разошлись во мнениях» о том, необходимо ли устраивать похороны с почестями для погибшего наемника ЧВК Вагнера Никиты Касаткина. В декабре 2020 года 21-летнего Касаткина приговорили к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве. Согласно решению суда, Касаткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил человека, девять раз ударив его ножом и шесть раз ударив по голове «неустановленным металлическим предметом».

«Половина поселка говорит: „Мы что, теперь из убийц будем героев делать?“ Половина говорит, что он на кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают. Мы понимаем, что человека просто надо проводить», — говорила глава поселения Алена Когодеева.

«Конечно, мы его помним. Это убийство весь поселок до сих пор помнит! Нас тут всего три тысячи живет, все друг друга знают. Такого хорошего парня, пастуха, зарезал. Притом сам-то, нехорошо про мертвых так говорить, но „оторви и брось“ — наркоман, на учете, безработный постоянно, хотя есть две маленькие сестренки, которым помогать надо, мать у них умерла. Мы не против помочь девочкам, их жалко, но к чему эта помпа — герой России, торжественное прощание в ДК?! Зачем эти дорогие проводы, если сами военные, или кто они там, не заплатят за них, если уж он такой молодец?!» — говорила одна из местных жительниц.

The New York Times также напомнила о ситуации с похоронами Романа Лазарчука из Ростовской области. В 2014 году мужчину приговорили к 17 годам колонии по обвинению в убийстве. По версии следствия, мужчина облил мать и сестру бензином, часть которого попала в печь. В результате дом загорелся, женщины погибли.

В сентябре 2022 года Лазарчук присоединился к ЧВК Вагнера, а в декабре погиб под Бахмутом. Он получил медаль «За отвагу». Мужчину похоронили на кладбище в Ростовской области рядом с военнослужащими ВС России.

«Когда начали писать „герой погиб“ и соболезновать, мол, бедный мальчишка, брала такая злость. Обидно: невинные люди такой жестокой смертью погибли, их просто похоронили. А его — героем. Когда в газете сообщили, что Лазарук Роман погиб, я написала [в комментариях]: „Этот ваш герой сжег родную мать и сестру“. Кто-то писал: „Как так?“ Другие: „Он герой, вы не понимаете“. Каждый считает по-своему. Но каждый это горе не пережил», — рассказывала изданию 161.ru подруга сестры Лазарчука.

Иногда в ситуацию с похоронами вмешивается основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, напоминает NY Times. В январе 2023 года мать погибшего на войне бойца ЧВК Ивана Савкина утверждала, что администрация Камышловского района Свердловской области отказалась выделить местный дом культуры для церемонии похорон ее сына. До ухода на войны он отбывал наказание в колонии за кражу. По словам матери Савкина, администрация объяснила отказ тем, что ее сын был осужденным.

Она рассказала, что ее сына похоронили в другом районе, но без военного караула и оружейного салюта. Евгений Пригожин назвал решение администрации «скотством» и пообещал «вытащить» детей чиновников «на ноздри для участия в СВО».

«Они [жители] знают, кто преступник, кто представляет опасность для общества. И они хотят защитить свою повседневную жизнь. Это своего рода моральная защита», — отметил в комментарии The New York Times социолог Григорий Юдин.

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