Русская служба «Би-би-си»: в России открыли первую мемориальную доску заключенному, воевавшему в составе ЧВК Вагнера

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В конце 2022 года на фасаде школы № 11 в Саратове установили мемориальную доску бывшему бойцу Росгвардии, ветерану войны в Чечне Денису Ковырзину, погибшему в ходе российского вторжения в Украину.

Ковырзин в 2016 году был осужден на семь с половиной лет колонии строгого режима за убийство человека в ходе конфликта с «лицами таджикской национальности», пишет русская служба «Би-би-си» со ссылкой на апелляционное определение Мосгорсуда, который оставил этот приговор в силе.

Ковырзин не раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО). В последний раз ему было отказано в мае 2022 года, рассказали в Нижегородском областном суде, где осужденный пытался оспорить отказ в УДО.

В июле 2022 года в нижегородскую ИК-11, где отбывал наказание Ковырзин, приехали вербовщики ЧВК Вагнера, сообщал проект по защите прав заключенных Gulagu.net. Именно так Ковырзин, по-видимому, оказался на фронте, где погиб в начале августа. Его знакомая Ольга Подколзина рассказала «Би-би-си», что он посмертно получил краповый берет за храбрость в бою.

Был ли Ковырзин помилован президентом, как обещал заключенным при вербовке основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, неизвестно.

Мемориальная доска Ковырзину стала первой мемориальный доской воевавшему в ЧВК Вагнера заключенному, которую официально установили власти в России, утверждает «Би-би-си».

В саратовской школе, где была установлена доска, отказались отвечать на вопросы издания. Пресс-секретарь мэра Саратова Анастасия Усова заявила, что впервые слышит о мемориальной доске. Она сказала, что «обескуражена», и пообещала прояснить ситуацию.

5 января Евгений Пригожин заявил, что участники первой группы заключенных, завербованные ЧВК Вагнера для отправки на фронт в Украину, завершили полугодовой контракт и получили помилование. «Агентство» и русская служба «Би-би-си» сообщили, что в этой группе были люди, осужденные за убийство, разбой, организацию преступной группировки и производство амфетамина.

История еще одного осужденного, попавшего в ЧВК

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»

История еще одного осужденного, попавшего в ЧВК

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»