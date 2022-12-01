Владимир Зеленский снялся в спецвыпуске шоу Беара Гриллса

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Британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс сообщил, что на этой неделе посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Гриллса, Зеленский стал участником специального выпуска его программы.

Благодаря этому спецвыпуску мир увидит президента Зеленского с той стороны, которая никогда не была показана ранее. Я хотел спросить, как он на самом деле справляется… А получил гораздо больше. Программа скоро выйдет в эфир.

Никакие другие подробности о шоу он не привел.

Во время визита в Украину, отметил Беар Гриллс, он получил опыт, которого у него не было раньше. «В то время как страна вступает в зимний период, а ее инфраструктура подвергается атакам, выживание для миллионов людей является реальной ежедневной борьбой», — сказал он.

Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях несколько фотографий с Беаром Гриллсом в Киеве. В частности, они зашли в один из «пунктов несокрушимости», которые открывают по всей Украине. Зеленский поблагодарил Гриллса за визит. «Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей», — сказал президент Украины.

Беар Гриллс с 2014 года ведет шоу «Running Wild with Bear Grylls», в котором он вместе со знаменитостями (например, с Бараком Обамой) выживает в тяжелых условиях.

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