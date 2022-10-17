Адвокат Марины Овсянниковой заявил, что она уехала из России и находится «под защитой одной из европейских стран»

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Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, отказавшаяся соблюдать домашний арест по делу о «фейках» про российскую армию, уехала из России. Об этом телеграм-каналу «Avtozak Live» сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран», — сказал Захватов, не уточняя другие подробности.

Марина Овсянникова получила известность в марте 2022 года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. За это на нее составили протокол по административной статье об участии в несогласованной акции и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

После акции Овсянникова уволилась с Первого канала, уехала из России и стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt. Позднее журналистка вернулась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях. Ее по статье о «дискредитации» армии.

В августе на Овсянникову завели уголовное дело о «фейках» про действия российской армии. Поводом стал одиночный пикет, проведенный журналисткой в июле. Тогда она вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором были слова «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты».

Суд отправил женщину под домашний арест. В начале октября бывший муж Овсянниковой заявил, что она сбежала, забрав с собой их 11-летнюю дочь. Полиция объявила журналистку в розыск. Сама Овянникова заявила, что считает себя невиновной и «освобождает» себя от домашнего ареста.

17 октября суд в Москве ограничил журналистку в родительских правах, постановив, что дочь, которую она увезла с собой, должна жить с отцом.