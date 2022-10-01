Бывший муж Марины Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста, под которым находилась по делу о «фейках» о российской армии
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Бывший муж Марины Овсянниковой утверждает, что она сбежала из-под домашнего ареста. Как заявил RT Игорь Овсянников, его бывшая жена вместе с их 11-летней дочерью в ночь на 1 октября «скрылась в неизвестном направлении».
Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил «Медузе», что ему ничего не известно о том, что его подзащитная покинула дом в Новой Москве, где должна была находиться по домашним арестом. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Захватов.
«Медуза» попыталась связаться и с Мариной, и с Игорем Овсянниковыми, но на просьбу о комментарии они пока не ответили.
Марина Овсянникова в марте вскоре после начала российского вторжения в Украину появилась в эфире Первого канала, где она работала редактором, с антивоенным плакатом. На Овсянникову составили административной статье об участии в несогласованной акции — и обязали выплатить государству 30 тысяч рублей.
Овсянникова уволилась с Первого канала и уехала из России, но потом вернулась и продолжила участие в антивоенных акциях. В июне и июле ее штрафовали по статье о «дискредитации» российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата Ильи Яшина. Во второй — антивоенный пост в фейсбуке. В августе на Овсянникову завели уже уголовное дело по статье о «фейках» о действиях российской армии, суд отправил ее под домашний арест.