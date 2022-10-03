МВД объявило в розыск Марину Овсянникову. Ее бывший муж утверждал, что она сбежала из-под домашнего ареста
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Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова объявлена в федеральный розыск. Внимание на это обратила «Медиазона».
В августе Овсянникову отправили под домашний арест по делу о «фейках» о российской армии. 1 октября ее бывший муж заявил, что она «скрылась в неизвестном направлении» вместе с их 11-летней дочерью.
В марте Марина Овсянникова появилась в эфире Первого канала, где она работала редактором, с антивоенным плакатом. На нее составили протокол по административной статье об участии в несогласованной акции и обязали выплатить государству 30 тысяч рублей.
После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и уехала из России, но затем вернулась и продолжила участие в антивоенных акциях. В июне и июле ее штрафовали по статье о «дискредитации» российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата Ильи Яшина. Во второй — антивоенный пост в фейсбуке. В августе на Овсянникову завели уже уголовное дело по статье о «фейках» о действиях российской армии, суд отправил ее под домашний арест.