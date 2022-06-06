Марина Овсянникова, уволившаяся с Первого канала после антивоенной акции, съездила в Украину Это вызвало волну возмущения, журналистка «чудом уехала» из страны

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Марина Овсянникова, март 2022 года AFP / Scanpix / LETA

Марина Овсянникова — бывшая сотрудница Первого канала, уволившаяся после антивоенной акции в прямом эфире, — посетила Украину. Она приехала туда как внештатный корреспондент немецкого издания Welt, куда устроилась работать после ухода с российского телевидения. В сообщении о приглашении Овсянниковой в Welt было сказано, что она будет работать в том числе из Украины и России.

«Медуза» не нашла в открытых источниках информацию о том, когда именно Овсянникова приехала в Украину. Однако 31 мая информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что 1 июня в его пресс-центре пройдет пресс-конференция журналистки под названием «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда». На ней ожидалось личное присутствие бывшей сотрудницы Первого канала, получившей за свой протест против войны европейскую премию имени Вацлава Гавела.

Анонс пресс-конференции вызвал возмущение. Наталья Лигачева — шеф-редактор проекта «Детектор медиа», который анализирует украинскую медиасферу, — заявила, что появление Овсянниковой в Киеве «неуместно сейчас и неприемлемо для украинских граждан и журналистов» и призвала не освещать ее пресс-конференцию в СМИ. Под новостями «Интерфакс-Украина» в соцсетях стали оставлять негативные комментарии, писало издание «НВ».

В итоге «Интерфакс-Украина» отменило пресс-конференцию Овсянниковой. Глава агентства Александр Мартыненко заявил «НВ», что не знает точно, кто был инициатором мероприятия; по его сведениям, Овсянникова позвонила сама. Отказать от пресс-конференции решили из-за «негативного резонанса», объяснил Мартыненко: «[Я] ожидал, что [резонанс] будет, но считал, что если наши журналисты придут и скажут ей в лицо, что они о ней думают, будет неплохо, в частности, для нее. Ну, насколько я понимаю, желательно ее не видеть здесь вообще. Это общая позиция всего журналистского сообщества».

С 3 по 5 июня Овсянникова опубликовала в фейсбуке несколько постов о своей поездке в Украину. 3 июня она рассказала о посещении Одессы, назвав город и отметив, что «почти половина» его жителей уехала, а оставшиеся «живут в постоянном страхе». 4 июня Овсянникова рассказала про приложение для предупреждения о воздушной тревоге в украинских городах. 5 июня она показала в Киеве, добавив, что жителям Москвы «сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам».

«Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в XXI веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить все это безумие?» — написала журналистка.

Каждый из этих постов собрал сотни комментариев. В некоторых Овсянникову благодарили и поддерживали. Однако большинство были негативными. В основном их авторы напоминали о том, что Овсянникова много лет работала на Первом канале, обвиняли ее в распространении пропаганды, писали, что ей не место в Украине, и советовали отправиться «вслед за русским кораблем». Часть комментариев содержала нецензурную лексику.

Отдельным комментаторам Овсянникова отвечала. Жительнице Одессы, осудившей ее приезд в город, она написала: «Россиянам нужно знать, что на самом деле происходит в Украине. Почему я не могу приехать в страну, где я родилась, где живут две моих двоюродных сестры и могила моего отца. Лично я ничего плохого Украине не сделала, наоборот, защищаю ее». В других случаях Овсянникова объясняла, что на Первом канале она работала в международной редакции, не писала и не выпускала «пропагандистские тексты».

Некоторые авторы комментариев отмечали в них Службу безопасности Украины; они спрашивали, почему Овсянникову пропустили в страну, и просили «убрать ее из нашего города», обратило внимание издание «Факти».

Журналист издания «Слідство.Інфо» Дмитрий Реплянчук заявил, что приезд Овсянниковой — это «спланированная информационно-психологическая спецоперация, которую российские спецслужбы очень успешно проводят прямо в сердце Украины». «Цель очень проста: с одной стороны, спровоцировать украинцев на оправданную агрессию, следствием которой будет нападение на (формально) немецкую журналистку. С другой стороны, продвижение прямо в Украине пропагандистского нарратива, что это война Путина, а обычные россияне не виноваты», — написал Реплянчук.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвал Овсянникову «агентом влияния» Кремля. «Получив выгодный для Запада образ диссидентки, она начала отрабатывать „поставленную задачу“ по продвижению на западную аудиторию нарратива о необходимости снятия санкций с РФ», — заявил ЦПД, добавив, что Овсянникова также «довольно успешно» продвигает тезисы о недопустимости русофобии и отсутствии коллективной ответственности россиян за действия президента страны Владимира Путина.

Сама Овсянникова рассказала «Медузе», что отправилась в Украину с «благой идеей» — «помочь властям, записать интервью с Зеленским, показать Бучу и Харьков». Журналистка пробыла в стране пять дней — с 27 по 31 мая. Сначала она отправилась в Одессу, «записали интервью с людьми, все было хорошо». А после приезда в Киев и анонса пресс-конференции, по ее словам, «началось» . «Журналисты стали кричать, что я москалька, агент ФСБ, пропагандист, что бывших пропагандистов не бывает, что меня надо арестовать», — так Овсянникова описала упреки в свой адрес.

«В итоге служба Welt эвакуировала [меня] самыми невероятными путями. Я даже отказалась встречаться [с советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, который предложил провести интервью вместо пресс-конференции] от страха, в базу „Миротворец“, и я убежала. Это был какой-то ужас, мы с трудом выехали на машине через Румынию, я чудом уехала», — рассказала журналистка. При этом она отметила, что может понять чувства украинцев и согласна с точкой зрения о том, что на жителях России лежит коллективная ответственность за вторжение в Украину.

6 июня Овсянникова опубликовала в фейсбуке два поста, посвященных критике, которую она слышит и с российской, и с украинской стороны. Журналистка задалась вопросом «В какую тюрьму я должна сесть: в российскую или в украинскую?», а также выложила скриншоты с призывами запретить ей въезд в Украину (со стороны украинского министра культуры) и лишить ее российского гражданства (со стороны спикера Госдумы РФ). «Мои личные результаты борьбы с бессмысленной войной», — подписала скриншоты Овсянникова.

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