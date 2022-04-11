Марина Овсянникова стала корреспондентом газеты и телеканала Welt

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Бывшая сотрудница Первого Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. Об этом сообщил издательский дом Axel Springer.

В пресс-релизе сказано, что она будет работать в том числе из Украины и России.

Главный редактор Welt Group Ульф Пошардт отметил, что Овсянникова «в критический момент имела смелость представить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность», тем самым защитив «важнейшую часть журналистской этики».

Марина Овсянникова ворвалась в кадр Первого канала с антивоенным плакатом, на котором было написано, в частности: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». После этого руководство канала обвинило ее в «предательстве». На журналистку был составлен протокол о «дискредитации» вооруженных сил.

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