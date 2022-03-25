Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о , составленный на бывшего редактора Первого канал Марину Овсянникову, которая во время выпуска новостей вошла в кадр с антивоенным плакатом.

Протокол был зарегистрирован судом 24 марта, следует из карточки дела. Заседание назначено на 14 апреля.

Ранее Останкинский суд признал Овсянникову виновной в организации несогласованной публичной акции и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Штраф назначили не за антивоенную акцию, а за видеообращение, в котором Овсянникова призвала протестовать против войны.

Сама Овсянникова сообщила «Медузе», что сейчас едет на консультацию с адвокатами. «Я рада, что это не уголовная статья. Значит я смогу и дальше бороться за правду», — отметила она.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

14 марта Марина Овсянникова во время прямого эфира программы «Время» вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Она успела несколько раз повторить «Остановите войну! Нет войне!», пока в эфир не пустили другой видеоряд. После акции Овсянникова уволилась с Первого канала.

В Кремле поступок Овсянниковой назвали «хулиганством». Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил бывшую сотрудницу в предательстве.

Ранее сообщалось, что после акции в отношении Овсянниковой начали проверку по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь