«Я рада, что это не уголовная статья». На Марину Овсянникову завели еще одно административное дело — о «дискредитации» российских военных
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о «дискредитации» использования вооруженных сил РФ, составленный на бывшего редактора Первого канал Марину Овсянникову, которая во время выпуска новостей вошла в кадр с антивоенным плакатом.
Протокол был зарегистрирован судом 24 марта, следует из карточки дела. Заседание назначено на 14 апреля.
Ранее Останкинский суд признал Овсянникову виновной в организации несогласованной публичной акции и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Штраф назначили не за антивоенную акцию, а за видеообращение, в котором Овсянникова призвала протестовать против войны.
Сама Овсянникова сообщила «Медузе», что сейчас едет на консультацию с адвокатами. «Я рада, что это не уголовная статья. Значит я смогу и дальше бороться за правду», — отметила она.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
14 марта Марина Овсянникова во время прямого эфира программы «Время» вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Она успела несколько раз повторить «Остановите войну! Нет войне!», пока в эфир не пустили другой видеоряд. После акции Овсянникова уволилась с Первого канала.
В Кремле поступок Овсянниковой назвали «хулиганством». Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил бывшую сотрудницу в предательстве.
Ранее сообщалось, что после акции в отношении Овсянниковой начали проверку по новой уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных.