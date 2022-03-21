Первый канал обвинил Марину Овсянникову в предательстве. Там утверждают, что она перед акцией звонила в «английское посольство»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Руководитель Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил в предательстве бывшую сотрудницу телеканала Марину Овсянникову, которая во время выпуска новостей вбежала в кадр с антивоенным плакатом. Такое заявление он сделал в эфире воскресного итогового новостного выпуска 20 марта.

Клейменов, судя по всему, попробовал намекнуть на спланированность акции, заявив, что уже через «считанные минуты» после нее кадры с Овсянниковой якобы появились на сайтах западных СМИ, а адвокат ждал ее у входа в телецентр.

По утверждению Клейменова, незадолго до акции Овсянникова говорила по телефону с сотрудником . Откуда у него эти сведения, Клейменов не уточнил.

Эмоциональный порыв это одно, а предательство — это совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас , людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонуc <…> Предательство — это всегда личный выбор человека, от него не убережешь, как известно. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. А то ведь если бы известный поступок за 30 сребреников назвали порывом души, глядишь, мировая история пошла бы иначе.

В телеграм-канале, обозначенном как официальная страница Марины Овсянниковой, появился комментарий к словам Клейменова: «Ни слова правды! Ни слова!!! Мне стыдно, что я работала с вами!!!»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь