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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «хулиганством» поступок сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне появилась в прямом эфире вечернего выпуска новостей с антивоенным плакатом.

«А что касается этой девушки, ну это хулиганство. Канал и те кому положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», — сказал Песков во время ежедневного брифинга для журналистов.

Он добавил, что «прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает».

«Медуза»: Вчера сотрудница Первого канала Марина Овсянникова появилась в прямом эфире вечерних новостей с плакатом «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». После этого ее задержали. Президент Зеленский в своем очередном видеообращении лично поблагодарил Овсянникову за этот поступок, за то, что она борется с дезинформацией и пытается донести правду до людей. А как в Кремле оценивают случившееся? На Первом канале, который транслирует позицию государства, действительно говорят россиянам неправду о войне? Дмитрий Песков: Нет, это не так. Первый канал — это марка, ну собственно как и наши ведущие телеканалы, это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации. А что касается этой девушки, ну это хулиганство. Канал и те кому положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня. «Медуза»: По данным источников ТАСС, сейчас Марину Овсянникову проверяют по новой статье о фейках. Означает ли это, что любой антивоенный протест в России теперь расценивается властями как «распространение заведомо ложной информации» о военных действиях? Дмитрий Песков: Ну, послушайте, есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются. Тем более все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Поэтому здесь слово «для каждого» вряд ли уместно.

14 марта Марина Овсянникова во время прямого эфира программы «Время» вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Она успела несколько раз повторить «Остановите войну! Нет войне!», пока в эфир не пустили другой видеоряд.

Овсянникова была задержана. Адвокатам до сих пор не удалось найти ее ни в одном отделении полиции. Источник агентства ТАСС заявил, что в отношении Овсянниковой проводят доследственную проверку по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российских военных.

Такая статья появилась в Уголовном кодексе после принятия в начале марта закона о «фейках» про российскую армию. Она предусматривает наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову в очередном видеообращении. «Я благодарен россиянам, которые не прекращают попыток донести правду… и лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась от всего мира», — заявил он.

Что сделала Марина Овсянникова

Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир программы «Время» с призывом остановить войну с Украиной. Ее задержали

Что сделала Марина Овсянникова

Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир программы «Время» с призывом остановить войну с Украиной. Ее задержали

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