ТАСС: в отношении Марины Овсянниковой начали проверку по уголовной статье о «фейках» про российских военных

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Следственный комитет РФ начал в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой доследственную проверку по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Где находится Овсянникова, источник ТАСС не сообщил.

Накануне Марина Овсянникова во время выпуска новостей вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Она успела несколько раз повторить «Остановите войну! Нет войне!», пока в эфир не пустили другой видеоряд.

После этого Овсянникова была задержана. Адвокатам найти ее ни в одном отделении полиции не удалось.

Заявление сотрудницы Первого канала против войны с Украиной Meduza

Статья о распространении «ложных сведений» о российских военных была принята в РФ после начала вторжения в Украину. Без отягчающих обстоятельств наказание — штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. С использованием «служебного положения» — штраф до пяти миллионов или лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Максимальное наказание (при наличии «тяжких последствий») — срок до 15 лет.

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