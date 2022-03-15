Адвокаты больше 10 часов не могут найти задержанную сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир с призывом остановить войну

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Адвокаты до сих пор не могут найти редактора Первого канала Марину Овсянникову, которую задержали вечером 14 марта после того, как она ворвалась в прямой эфир программы «Время» с антивоенным высказыванием. Об этом «Медузе» сообщил адвокат «Агоры» Даниил Берман.

Заявление сотрудницы Первого канала против войны с Украиной Meduza

Изначально сообщалось, что Овсянникову увезли в ОВД Останкинского района Москвы. Однако полицейские заявили правозащитникам, что в отделе ее нет.

В ночь на 15 марта стало известно, что задержанную нашли в дежурной части телецентра «Останкино». Когда адвокату «Правозащиты» Анри Цискаришвили удалось туда попасть, Овсянниковой он там не обнаружил. Тогда же источник рассказал, что задержанной нет в ОВД «Останкино».

Берман подтвердил «Медузе», что к утру 15 марта адвокатам не удалось найти Овсянникову ни в дежурной части «Останкино», ни в других отделениях полиции города.

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Вечером 14 марта сотрудница Первого канала Марина Овсянникова выступила в прямом эфире с антивоенным высказыванием. Во время выпуска новостей она вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Овсянникова несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», пока режиссеры эфира не поставили другой видеоряд.

Редактора задержали. По неофициальным данным, ей может грозить административный протокол по новой статье о «дискредитации использования российских войск».

Президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил Овсянникову в новом видеообращении. «Я благодарен россиянам, которые не прекращают попыток донести правду… и лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась от всего мира. Вы должны бороться, вы должны не потерять свой шанс», — заявил он.

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